Raffaella Carrà, a chi andrà la sua eredità?

Raffaella Carrà, morta il 5 luglio 2021 a causa di una brutta malattia, lascia l’eredità ai suoi adorati nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Renzo. La morte di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio 2021, è ancora avvolta nel mistero.

Sappiamo solo che Raffaella combatteva contro questo male da tempo, ma che aveva preferito non rendere pubblica la sua battaglia. Raffaella non ha avuto figli, ma ha cresciuto i suoi due adorati nipoti. Il suo patrimonio, oltre ai soldi guadagnati nel corso degli anni, vede anche alcune proprietà immobiliari. Raffaella viveva a Roma, ma possedeva anche una bellissima casa di campagna in Toscana, ovvero Villa di Cala Piccola.