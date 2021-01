Noto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione del boss della camorra Salvatore Conte in Gomorra – La serie, l’attore Marco Palvetti ha recitato in altre serie tv di grande successo.

Marco Palvetti chi è

L’attore Marco Palvetti è nato a Pollena Trocchia, nella città metropolitana di Napoli, il 23 aprile 1988.

Da giovane, come ogni bambino, si appassiona al pallone e aspira a diventare un grande calciatore. Scopre ben presto un’altra passione che sarà invece il lavoro della sua vita: la recitazione. Appassionatosi tantissimo alla settima arte, Marco Palvetti decide di approfondire la sua passione e diventare un professionista. Si trasferisce quindi a Roma per studiare presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dove conseguirà il diploma.

Il debutto nella recitazione avviene nel 2005 sul piccolo schermo: Palvetti interpreta infatti un ruolo nella serie tv di Rai 3 La squadra. Al cinema invece l’esordio avviene nel 2009 in un film di Michele Placido, Il grande sogno, con Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. Dal 2014 al 2016 riscuote tantissimo successo il personaggio da lui interpretato nella serie tv Gomorra – La serie: si tratta del boss della camorra Salvatore Conte.

È proprio grazie a questa interpretazione che Marco Palvetti diventa noto al grande pubblico italiano.

In seguito la partecipazione dell’attore napoletano a film usciti al cinema è stata scarsa rispetto alle serie tv. Nel 2019 recita in Nati 2 volte di Pierluigi Di Lallo mentre nel 2020 veste i panni del famoso ciclista Marco Pantani nel film Il caso Pantani di Domenico Ciolfi.

Per quanto riguarda invece le serie tv, la sua filmografia è molto più nutrita. Ha partecipato ad esempio alla sitcom Camera Café ed ha vestito ancora i panni di un boss nel film per la tv In punta di piedi. Palvetti ha anche ottenuto un ruolo minore nella serie tv anglo-italiana del 2019 I Medici – Nel nome della famiglia e nella serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi Diavoli.

Vita privata e curiosità

Nel 2021 è stato ingaggiato nella nuova serie tv Rai Il commissario Ricciardi che vede come protagonista l’attore Lino Guanciale. Marco Palvetti interpreta il ruolo di Raffaele Falco, un poliziotto in segreto che vive nell’ombra e deve passare inosservato.

Alcune curiosità sull’attore napoletano: Marco Palvetti ha inaugurato, nel 2013, una compagnia teatrale per giovani attori sotto i 35 anni e l’ha chiamata Bluteatro. Dal suo profilo Instagram inoltre si deduce che l’attore ha anche la passione per gli sport: trekking, pesi e palestra, ciclismo ma soprattutto corse e in particolare trail running. Quest’ultimo è un tipo di sport che consiste essenzialmente nella corsa in ambienti naturali, ad esempio su sentieri montuosi.