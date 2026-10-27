Marco, Aldo e Martina rubano il copione a De Martino nella puntata più movimentata di Affari Tuoi

Il venerdì 27 ottobre lo studio di Affari Tuoi si è animato di una serie di improvvisi colpi di scena. Il conduttore Stefano De Martino ha gestito la classica tensione del gioco, ma sono stati i concorrenti a diventare i veri protagonisti, regalando al pubblico momenti di leggerezza e sorpresa.

Marco, l’elettricista che ha conquistato De Martino

Tra i presenti c’era Marco, elettricista lombardo di Caiolo, in gioco con il pacco n. 12 e accompagnato dalla fidanzata Giada. Il suo modo di parlare, con una cadenza quasi celentanesca, ha subito catturato l’attenzione del conduttore. De Martino non ha potuto fare a meno di imitare la voce di Marco, riprendendo ritmo e tono anche durante la discussione con il Dottore. Il siparietto si è trasformato in una piccola parentesi di complicità, facendo respirare la partita e consentendo a Marco di mostrare la propria personalità al di là delle scelte dei pacchi.

Il percorso di Marco tra i premi più alti

Il gioco è iniziato con un primo tiro da 200 €, seguito subito da un pacco da 200 000 €. Nei primi sei estratti compaiono anche 20 000 € e 30 000 €, quasi tutti i valori più alti del tabellone. Il sesto pacco, contenente solo 100 €, ha fornito un breve respiro. Il cambio di pacco proposto dal Dottore per 20 000 € è stato rifiutato da Marco, che ha preferito puntare su Giada per le scelte successive. Giada ha scoperto il pacco “Ballerina” e quello da 20 €, ma ha accettato un cambio che ha portato Marco a scambiare il numero 12 con il numero 10, dove era nascosto lo zero.

Aldo, il Lazio con i baffi lunghissimi, prende il microfono

Un altro protagonista inaspettato è stato Aldo, concorrente del Lazio, riconoscibile per i suoi baffi estremamente lunghi. Durante un momento di alta tensione, Aldo ha sostituito Stefano De Martino nel consueto rituale del mantra, guidando lo studio con il suo voce profonda. Poco dopo, dal tabellone è emerso un premio di 10 €, segno che la sua improvvisa apparizione poteva portare fortuna. Aldo non si è fermato a questo ruolo: ha partecipato a un breve ballo con la ballerina Martina Miliddi quando i concorrenti hanno festeggiato l’uscita dello zero.

Martina Miliddi entra in scena anche lei

La presenza di Martina Miliddi è stata più di una semplice esibizione di danza. Dopo aver ballato, ha preso posto dietro al pacco n. 6, originariamente destinato alla Puglia e rimasto vuoto tutta la serata. De Martino ha spiegato al pubblico che “la concorrente non è per motivi lavorativi, ma torna” e ha lasciato che Martina aprisse il pacco, creando un ulteriore momento di suspense.

Il drammatico bivio di Martina, rappresentante del Piemonte, il 23 ottobre

Il sabato 23 ottobre ha avuto la sua dose di emozioni, con la partita di Martina in rappresentanza del Piemonte, affiancata dal fratello Pierpaolo. Fin dai primi minuti ha dovuto affrontare l’assenza dei premi più alti: il Dottore ha eliminato sia i 200 000 € sia i 300 000 €, lasciando sul tavolo quattro pacchi blu, quattro rossi e il temuto Pacco Nero.

Le offerte che hanno messo alla prova la sua decisione

Dopo un primo rifiuto, il Dottore ha proposto un assegno da 15 000 €. Martina, pur avendo perso sia i 200 000 € che i 300 000 €, ha deciso di non accettare, spiegando che “non è ancora il momento di lasciar andare il mio pacco”. Con il tabellone ridotto a quattro pacchi blu, il Pacco Nero e 75 000 €, ha accettato un cambiamento: ha scambiato il pacco n. 5 con il n. 12, rivelando una performance di Martina Miliddi e suscitando l’ilarità di De Martino, che ha scherzato sul futuro al Festival di Sanremo.

L’offerta finale e la conclusione

Quando sul tavolo sono rimasti solo due pacchi blu, il Pacco Nero e quello da 75 000 €, il Dottore ha proposto 22 000 €. Martina ha valutato il rischio, considerando la cifra un “cuscinetto per emergenze”, e ha deciso di accettare. L’apertura del suo pacco ha rivelato il Pacco Nero, contenente 200 €, chiudendo la serata con la consapevolezza di aver assicurato una somma certa, nonostante la speranza di un premio più consistente.

Le due puntate di Affari Tuoi hanno offerto una combinazione di risate, improvvisazioni e scelte strategiche. Marco e Aldo hanno rubato il copione a De Martino, mentre Martina ha dimostrato che, a volte, la sicurezza supera il brivido del rischio. Un mix di emozioni che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico e ha confermato ancora una volta l’irresistibile fascino del format.