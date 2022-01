Impazza il toto-nomi per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Tra questi c’è anche quello di Marcello Pera, filosofo e politico lucchese che dopo una laurea da 110 e loda in Filosofia all’Università di Pisa inizia la sua carriera politica arrivando anche a ricoprire la carica di presidente del Senato dal 2001 al 2006.

Chi è Marcello Pera

Marcello Pera nasce a Lucca il 28 gennaio del 1943, sotto il segno dell’Acquario. Si diploma in ragioneria e muove poi i primi passi nel mondo del lavoro alla Camera di Commercio del suo paese natale. Successivamente decide di proseguire la sua carriera scolastica iscrivendosi al corso di Filosofia e laureandosi con il massimo dei voti.

Dopo una prima esperienza nell’editoria, negli anni ’90 si avvicina alla politica abbracciando il progetto di Forza Italia, partito notoriamente fondato da Silvio Berlusconi salvo poi allontanarsi da quest’ultimo nel periodo delle inchieste su Tangentopoli e Mani Pulite.

Un decennio dopo, nel 2001, Pera ricopre la carica di presidente del Senato.

L’avvicinamento di Marcello Pera alla religione

In passato Marcello Pera si era più volte definito non credente, ma nel periodo della presidenza del Senato tra lui e Joseph Ratzinger, futuro Benedetto XVI allora cardinale, nasce una sorta di legame intellettuale che lo porta a riflettere su tantissime tematiche legate alla morale ma anche sui problemi dell’Europa del tempo che prospettava una civiltà occidentale minata dal relativismo.

Il suo rapporto con la religione e in particolare con il cattolicesimo si crea e successivamente si rafforza proprio grazie all’invito del papa emerito a “vivere come se Dio esistesse” ovvero a vivere nel giusto, seguendo una certa etica, a prescindere dal fatto che si è credenti o meno.

Tutto quello che sappiamo su moglie e figli

Per quanto riguarda informazioni su eventuali mogli e figli, su Internet è praticamente impossibile trovare qualsiasi genere di notizia legata alla sua vita privata. Nonostante la sua attività politica, per forza di cose sia ben nota a molti, Marcello Pera tende a mantenere sfera privata e sfera professionale molto separate. Quasi come se la propria vita proseguisse su due binari costantemente paralleli e come se il suo lato più intimo fosse protetto da una sorta di velo da cui è impossibile vedere attraverso.

Ci si chiede per esempio se Marcello Pera abbia una moglie o magari una compagna, e se qualora ci fosse, ci si chiede perché la stessa donna si tenga ben lontana dai riflettori. Quello che invece è noto è che Pera non ha figli. Il politico comunque, nelle poche interviste rilasciate ai quotidiani che si occupano di attualità, non ha mai lasciato trapelare nulla che non riguardasse la sua professione. Ogni volta vige una sorta di “silenzio stampa” voluto dallo stesso politico.