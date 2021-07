Nasce con Marcel Duchamp l’idea dei ready-made, oggetti che vengono trasformati in opere d’arte quando privati della loro funzione utilitaristica. Un concetto geniale e d’avanguardia che ha reso l’artista uno dei più importanti del secolo scorso.

Chi era Marcel Duchamp

Henri-Robert-Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 28 luglio 1887 – Neuilly-sur-Seine, 2 ottobre 1968) è stato un artista francese. Cresce in una famiglia composta da padre incisore e pittore, sorella pittrice, fratello incisore e un altro pittore e incisore. Si appasiona quindi anch’egli a questo settore creando anche amicizie importanti, come quella con l’artista Man Ray. Successivamente fonda la Society of Independet Artists insieme a Katherine Dreier e Walter Arensberg.

Nel 1918 decide di trasferisci a Buenos Aires per qualche anno, per poi tornare a Parigi cinque anni con la volontà di dedicarsi interamente ad una sua grande passione: gli scacchi.

Dopo anni come capitano della squadra olimpica francese, si stabilisce in maniera definitiva a New York dove incontra l’amore della sua vita e si dedica alla produzione artistica.

Marcel Duchamp e la produzione artistica

Della sua produzione artistica si ricordano numerose opere molto diverse tra loro. Inizialmente subisce infatti l’influenza della corrente impressionista per poi inserirsi nel movimento cubista e futurista grazie ad uno studio attento del movimento.

Si ricordano di questo periodo “Nudo che scende le scale” , “Il passaggio dalla vergine alla sposa”, “Sposa” e “La sposa messa a nudo dagli scapoli”. Ad ispirarlo in questa produzione vi è sicuramente lo studio di Eadweard Muybridge con i suoi esperimenti di cronofotografia.

Le grandi opere di Marcel Duchamp

Tra le sue opere più note vi sono però sicuramente “L.H.O.O.Q.” nota anche come la Gioconda di Leonardo da Vinci a cui vengono aggiunti i baffi e “Il Grande Vetro”. Della sua produzione artistica scrive: