E’ finita la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’ex gieffino, intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha chiarito i motivi che hanno portato alla seperazione.

Bortuzzo rompe il silenzio: ecco perchè è finita con Lulù

Così Manuel Bortuzzo ha parlato della fine della storia con la principessa, un rapporto nato nella casa del GF Vip ma che nella vita non ha trovato terreno fertile per poter andare avanti:

Tra di noi è finita perché l’ho deciso io. Se è successo è perché in questo mese e mezzo che abbiamo vissuto fuori sono successe delle cose che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me. Il problema è stato che la nostra relazione è stata mediatica, però noi dovevamo pur sempre comportarci come due ragazzi normali di vent’anni

Nessuna decisione della famiglia: l’ex gieffino chiarisce

L’ex nuotatore ha poi chiarito che la scelta di interrompere il rapporto con la sorella di Clarissa e Jessica è stata tutta sua: “A lei ho spiegato chiaro e tondo che si tratta di una scelta mia, non della mia famiglia, ma mi sembrava di parlare con un muro”.

Il chiarimento dell’ex gieffino è arrivato in seguito alle parole rilasciate da Lulù nei giorni scorsi, che aveva ammesso di essersi ritrovata a fare i conti con una forte e fastidiosa presenza del papà di Manuel, che avrebbe in qualche modo messo i bastoni tra le ruote alla coppia.

Manuel invita la principessa a ripartire: “Andiamo avanti senza rancori”

Per Bortuzzo ora è arrivato il momento di andare avanti, ma senza guardare con malinconia al passato. Queste le parole di Manuel al momento dell’annuncio che ha lasciato di sasso i fan della coppia che formava con Lulù: “Ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”.

