Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha rotto il silenzio su Soleil Sorge, con cui non avrebbe mantenuto buoni rapporti.

Manila Nazzaro su Soleil

All’indomani dalla fine del GF Vip Manila Nazzaro è tornata a parlare di Soleil Sorge, con cui non avrebbe mantenuto alcun rapporto.

A detta dell’ex Miss, il rapporto con Soleil si sarebbe deteriorato dopo che nella casa del GF Vip è entrata Delia Duran e inoltre di recente lei non avrebbe apprezzato alcune parole spese dalla Sorge nei suoi confronti insieme a Katia Ricciarelli.

“Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere.

Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli”, ha dichiarato Manila, e ha aggiunto: “Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia Duran. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra”.

Manila: la confessione

Manila ha anche dichiarato che i suoi rapporti con Soleil sarebbero “distesi e pacifici” ma ha anche aggiunto che non avrebbero nulla da spartire perché avrebbero caratteri molto diversi. Soleil replicherà alle parole della showgirl sul suo conto? Al momento sembra che Manila abbia trovato solo in Miriana Trevisan l’amica adatta a lei.