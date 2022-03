Ospite a Belve Malena ha svelato alcuni retroscena sulla liaison avuta con Fabrizio Corona e ha lanciato una stoccata contro l’ex re dei paparazzi.

Malena e Fabrizio Corona

Ospite a Belve Malena ha confermato di aver avuto in passato una breve liaison con Fabrizio Corona, ma ha anche affermato che, a suo avviso, l’ex Re dei paparazzi non sarebbe attratto veramente dalle donne.

“Fabrizio Corona nel suo libro ha detto di essere stato con me perché voleva divertisti e mi vedeva come un oggetto”, ha dichiarato l’attrice, e ancora:

“Non è bello usare quella parola con una persona.

In realtà quell’esperienza non è nemmeno stata così bella perché non ha una grande attrazione per le donne. Se lo penso sul serio? No lo penso veramente non era una vendetta (…) Se un uomo si ferma a giudicare una donna solo per l’aspetto fisico significa che non ha la capacità di entrarci in contatto. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno.

Allora piccolo mio non sei così amante delle donne”.

I rapporti con Fabrizio Corona

Nonostante sia sembrata esserci rimasta male per alcune affermazioni fatte da Corona nel suo primo libro, Malena ha anche affermato che l’ex Re dei paparazzi “si sarebbe fatto perdonare” con quanto da lui affermato nel suo secondo volume. “Devo dire che nel secondo libro però si è ripreso. Sì ha scritto che nel mio settore sono il top.

Mi ha paragonata a Ronaldo. Come Cristiano è il numero uno del calcio io. lo sono nel mio settore”, ha ammesso.