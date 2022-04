Il creator spagnolo Maiol Castre, i cui video sono diventati virali su TikTok, ha confessato ai fan dei social di aver sempre usato le lenti a contatto colorate per i suoi video e ha svelato il vero colore dei suoi occhi.

Maiol Castre: le lenti a contatto colorate

Il creator spagnolo Maiol Castre ha svelato ai fan dei social che i suoi profondi occhi azzurri non fossero altro che un effetto delle lenti a contatto colorate che lui era solito portare nei suoi video sui social. Attraverso una nuova clip su TikTok l’influencer e creator spagnolo si è mostrato senza le lenti a contatto e ha fatto vedere ai fan il vero colore dei suoi occhi, di un profondo color nocciola.

In tanti sui social sono rimasti stupiti dalla notizia e hanno lodato l’influencer per la sincerità con cui ha deciso di trattare l’argomento (ma, ovviamente, al suo indirizzo non sono mancate anche le critiche).

Chi è Maiol Castre, TikToker spagnolo

Maiol Castre è un giovanissimo creator spagnolo che ha raggiunto oltre 1 milione di followers su TikTok. In tanti sui socail erano rimasti colpiti dallo splendido colore dei suoi occhi azzurro mare ma lui stesso ha svelato che in realtà il colore fosse provocato dalle comunissime lenti colorate.

Non è la prima volta che un influencer svela ai fan di usare questo tipo di lenti: anche la creator italiana Camihawke si è mostrata via soical senza le sue lenti colorate e ha incentivato i suoi fan a imparare ad apprezzarsi anche al naturale (pregi e difetti compresi).