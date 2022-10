Luisa Peterlongo si descrive così sul suo profilo Instagram, seguito da cinquemila persone nonostante sia privato: “Sono una mamma, so fare tutto. Mamma di Ferruccio, Ginevra, Elettra, Lucrezia e Flaminia”.

E difatti, si chiacchiera intorno alla sua figura proprio per questo motivo: Luisa Peterlongo è la mamma di due figure molto in vista nel media system, ovvero Ginevra ed Elettra Lamborghini.

Le due sono tortanate sotto i riflettori quando Ginevra, nel corso del Grande Fratello Vip 2022 (dal quale è stata poi squalificata causa atti di bullismo), ha più volte lanciato appelli alla sorella per un riconciliazione: Elettra e Ginevra, infatti, non si parlano da quasi tre anni a causa di un contrasto interno che Luisa, in quanto madre, non deve vivere poi così bene.

Luisa Peterlongo è nata in Emilia Romagna sotto il segno dei gemelli il 5 giugno, sebbene online non sia disponibile il suo anno di nascita.

Da ormai molti anni è sposata con Tonino Lamborghini, con il quale ha cinque figli: Elettra Miura e Ginevra, come detto, sono dedite al mondo dello spettacolo. Ferruccio, nato nel 1991, è un imprenditore nonché pilota di moto, di cui detiene anche un titolo come campione italiano classe Moto2. Lucrezia e Flaminia, invece, sono gemelle, hanno 23 anni e studiano. Della prima non conosciamo l’indirizzo di studio, mentre della seconda sappiamo che si sta formando nel campo della moda.

Una famiglia numerosa, certo, e con i problemi quotidiani legati anche a quelli dalla notorietà. In tal senso, Luisa Peterlongo si tiene abbastanza lontana dal gossip. Come detto, il suo profilo è persino privato e molte delle informazioni che la riguardano non sono di dominio pubblico. Anche in merito alla sua carriera non sappiamo molto, se non che talvolta appare in foto che la ritraggono in ufficio, ma pare per lo più essersi dedicata alla famiglia.

Luisa Peterlongo: il rapporto con le figlie

Luisa Peterlongo, come detto, si lascia di rado andare alle luci della ribalta. Ovviamente, in qualità di madre di personaggi molto in vista, è stata intervistata spesso e ha rilasciato alcune dichiarazioni soprattutto in merito al suo rapporto con Elettra, con la quale è molto legata. Sembra infatti averla sostenuta e guidata molto nel suo percorso, fin da bambina quando competeva nello sport dell’equitazione. Pare che Elettra abbia preso proprio dalla mamma il suo amore incondizionato per gli animali.

Su sua figlia Luisa Peterlongo ha detto a Gente: “L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”.

Ovviamente, in quanto mamma, si è schierata anche in difesa di sua figlia Ginevra dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip per commenti che rimandavano al bullismo. “Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo” ha dichiarato, dimostrandosi ancora una volta come una madre giusta ma empatica. Ma l’amore per la riservatezza da parte di Luisa non ci permette di conoscere altro sul suo conto!