Chi è Luisa Corna: vita privata, figli ed età

Luisa Corna è un’artista che, negli anni, ha dimostrato di essere molto versatile. Cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella: i fan impazziscono per lei. Ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 18 anni e da quel momento il suo nome è sempre stato sulla cresta dell’onda. Scopriamo chi è davvero Luisa Corna: carriera, età, biografia, vita privata e figli.

Chi è Luisa Corna: età, biografia e figli

Luisa Corna è nata il 2 dicembre del 1965 a Palazzolo sull’Oglio, cittadina in provincia di Brescia. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, sfilando per grandi nomi come: Missoni, Dolce & Gabbana e Mariella Burani. Nel frattempo è stata ingaggiata come testimonial di alcuni spot e ha posato per diversi servizi fotografici. Ha studiato recitazione e dizione al Centro Teatro Attivo e al Centro Professione Musica e, soli 18 anni, ha debuttato nel mondo della musica, iniziando a cantare insieme alla Tequila Band. Nel 1991 ha partecipato al Festival di Castrocaro con il brano “Dove vanno a finire gli amori”. Nel 1997 Luisa è stata scelta come cantante fissa di Domenica In ed è in questo momento che inizia a farsi conoscere al grande pubblico.

Successivamente, la Corna ha iniziato a muovere i primi passi come conduttrice. L’abbiamo vista in programmi come: Tira e Molla a fianco di Giampiero Ingrassia, Controcampo insieme a Sandro Piccinini e Sanremo si nasce con Massimo Lopez e Michele Cucuzza. Negli stessi anni, Luisa ha iniziato a recitare in pellicole degne di nota come: Nirvana di Gabriele Salvatores, Al momento giusto di Giorgio Panariello e la fiction Ho sposato uno sbirro. Nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Fausto Leali con il brano “Ora che ho bisogno di te”. La Corna ha pubblicato due album: “Acqua futura”, uscito nel 2006, e “Non si vive in silenzio” nel 2010. Nel 2012 ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show e nel 2019 ha pubblicato il libro ‘Tofu e la magia dell’arcobaleno” in collaborazione con la collega Annalisa Minetti.

Vita privata e figli

Luisa non ha mai amato dare in pasto al gossip la sua vita privata, ma alcune relazioni importanti sono comunque venute a galla. La prima ad essere stata resa pubblica è stata quella con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena, durata dal 1993 al 2003. In seguito è stata un anno a fianco del cantautore Alex Britti e poi con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. Il gossip l’ha vista impegnata anche con Umberto Bossi, ma la Corna ha sempre smentito la relazione. Attualmente dovrebbe essere felice con Stefano Govino, di mestiere Carabinieri. Luisa in merito al compagno ha dichiarato: