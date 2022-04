Ritorna ancora una volta ad Oggi è un altro giorno per la puntata del 14 aprile 2022 Luca Bastianello, attore di teatro e televisione, molto noto e apprezzato anche tra il pubblico delle soap operas. Scopriamo di più su di lui, tra carriera, vita privata e curiosità.

Chi è Luca Bastianello

Luca Bastianello nasce a Padova il 28 novembre del 1979 ed è del segno del Sagittario. Dopo il liceo classico e ottenuto si iscrive all’Accademia di arte drammatica del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni concludendo il percorso nel 2000 e si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma.

Il suo primo debutto è a teatro e sul palco si esibirà in diverse opere fino al 2015.

Tra il 2005 e il 2006 recita anche per il grande schermo, ma il vero successo, Bastianello, lo trova in televisione e in modo particolare come attore di serie tv e soap operas.

In televisione

È il 2006 quando Luca arriva sul piccolo schermo con la celebre soap opera Vivere e ci resta fino al 2008 (nella stessa soap abbiamo ha recitato anche Davide Silvestri, secondo classificato al Grande Fratello Vip).

Sempre nel 2006 lo vediamo anche nella miniserie Butta la luna. Nel 2009, un anno dopo l’esperienza con Vivere, Bastianello entra nel cast di CentoVetrine (in cui ha recitato anche Alex Belli) rimanendoci fino al 2011, quando lo vediamo su Rai 1 nella miniserie La donna che ritorna, in cui gli viene affidato il ruolo del protagonista maschile accanto a Virna Lisi, amatissima attrice venuta a mancare nel 2014.

Sempre per la rete ammiraglia della Rai, nel 2013 recita nella fiction Rosso San Valentino e dal 2021 lo vediamo nel cast della soap opera Il paradiso delle signore, nel ruolo di Dante Romagnoli.

Vita privata e curiosità sul matrimonio misto di Luca Bastianello

Luca Bastianello è sposato con Kim Vu una ballerina e cantante di origini vietnamite. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e dopo un periodo di fidanzamento si sono sposati a Padova, città natale dell’attore, con una cerimonia mista unendo quindi le rispettive culture.

Pare inoltre gli sposi abbiano affiancato al rito religioso anche i riti dell’incoronazione e della velazione: nel primo caso si vuole simboleggiare la vicinanza alla Natura e a Dio, nel secondo caso, con il velo, si vuole invece rappresentare la protezione dello Spirito Santo. Bastianello e la moglie hanno ampliato la loro bella famiglia con l’arrivo di una bambina di nome Sophia Grace nata nel 2017.

