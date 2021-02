L’Inghilterra è la patria di due regine, l’amatissima Regina Elisabetta II e la parrucchiera ed imprenditrice, Lorraine Massey, regina dei “curly hair”, ovvero dei boccoli. Nel corso degli anni ha saputo sfruttare la potenza del web per farsi conoscere e per fare conoscere il suo metodo pensato appositamente per mantenere e curare i capelli ricci, per cui ha anche scritto un libro.

Ma chi è Lorraine Massey?

Chi è Lorraine Massey

Classe 1963, originaria dell’Inghilterra Lorraine Massey è una parrucchiera che ha visto nel proprio lavoro una vera e propria vocazione. Cresciuta nella terra della Regina, da bambina veniva sempre presa in giro per i suoi capelli riccissimi. Stiamo parlando di anni in cui le donne portavano i capelli prevalentemente lisci tra chi li aveva naturalmente e chi ricorreva a piastre o metodi chimici.

In un tempo in cui in assenza dei social, le mode ci mettevano di più a superare i confini, lei si sentiva l’outsider. Ma trasferitasi a New York qualche anno più tardi, la Massey ha subito capito che molte persone di altre nazionalità come italiani, ebrei, ma soprattutto latino americani ed afroamericani, avevano capelli riccissimi, proprio come lei.

Carriera e l’invenzione del Curly Girl Method

Specializzandosi nella cura del capello, Lorraine Massey nel 1994 ha fondato, proprio a New York, i Devachan Salons. Saloni specializzati prevalentemente in acconciature e tagli per capelli ricci. Alcuni anni dopo Lorraine ha deciso di staccarsi da Devacurl per specializzarsi in altri prodotti dedicati ai ricci: Curly World e Spiral XYZ Salon. In parallelo però, cresceva la moda della stiratura chimica che rovinava inevitabilmente i capelli.

Lorraine Massey ha quindi deciso di rendere i risultati dei suoi studi in materia, alla portata di tutti con il suo primo libro “Curly Girl: the handbook”, pubblicato nel 2001. Con questo libro Lorraine esaltava la bellezza naturale, con buona pace dei trend dell’epoca, e insegnava a guardare quelli che si pensavano come difetti, semplicemente come punti da valorizzare per far sì che rendessero al meglio.

Curly Girl: the handbook

Ma in cosa consiste il Curly Girl Method? Si tratta, in breve, di abbandonare lo shampoo per sostituirlo con il co-lavaggio, che consiste nell’applicazione del conditioner o balsamo sulla chioma riccia. In questo modo si andrà a detergere il capello, ottenendo una texture ben definita.

Oltre allo shampoo, nel metodo studiato da Lorraine Massey vanno esclusi tutti quei prodotti ed accessori che agiscono in modo aggressivo e che a lungo andare danneggiano il capello. Quindi via tutti quei prodotti che contengono parabeni, siliconi e solfati, ma anche pettini e spazzole.

Silver Hair: the handbook

Grande sostenitrice della bellezza naturale, Lorraine Massey nel 2018 scrive un altro libro, questa volta dedicato alla bellezza naturale dei silver hair, ovvero dei capelli ingrigiti. Si tratta di “Silver Hair: the handbook”.

Con questa guida la Massey insegna a prendersi cura dei capelli che hanno perso colore in modo naturale, per riscoprire la bellezza di essere ciò che si è in tutto e per tutto, senza nascondersi dietro alle tinte.