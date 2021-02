“Ogni riccio un capriccio”: tantissime, in Italia e nel mondo, sono le donne che si sono sentite ripetere fino allo sfinimento questa frase. Studi recenti hanno infatti dimostrato che il 65% della popolazione abbia bellissimi, ma complicatissimi, per quanto riguarda cura e acconciatura, capelli ricci.

Per ovviare alla problematica della messa in piega di un capello così delicato e particolare, si può usare oggi un metodo innovativo: il curly girl method, ma come iniziare a usare questa tecnica?

Come iniziare il curly Girl Method

Il curly girl method, ovvero il “metodo per ragazze con i capelli ricci”, è un rivoluzionario metodo di approccio alla cura del capello riccio, rivolto specialmente a quei capelli che sono stati trattati più volte con prodotti “aggressivi”, piastre/ferri e stirature troppo frequenti.

Il programma di cura è stato ideato dalla parrucchiera ed esperta di capelli mossi Lorraine Massey, che ha spiegato tutti i passaggi da seguire per ottenere dei perfetti capelli ricci nel suo libro “Curly Girl: The Handbook”. La guida è stata pubblicata nel 2001, quando sia in Inghilterra che negli USA andava molto (forse troppo) di moda la stiratura chimica, che dava ottimi risultati visivi ma rovinava irreparabilmente il capello.

Le regole da seguire sono poche, ma piuttosto ferree. Lo step fondamentale è quello di sostituire lo shampoo con il balsamo: parte fondante del curly girl method è infatti il co-washing, ovvero il lavaggio del capello con il balsamo (conditioner in inglese). Dopo aver lavato i capelli con il balsamo, questo va applicato una seconda volta sul capello per districare i nodi e infine, con i capelli tamponati, va applicata una crema per ricci o una mousse.

Alcuni errori comuni e prodotti che vengono usati per la maggiore sono totalmente proibiti da questo metodo. Ciò che il CGM bandisce dalla cura del capello riccio è:

Prodotti ricchi di solfati, parabeni, siliconi o a base di alcool e cere.

Sottoporre i capelli a temperature troppo elevate con piastre e/o phon.

Stop all’uso delle spazzole.

Stop all’uso dell’asciugamano in cotone (è preferibile un panno in microfibra per esempio).

Come trovare i migliori prodotti per il Curly Girl Method

Il CGM è oggi un metodo di cura del capello riccio usato da moltissime donne in tutto il mondo e non è quindi più così difficile trovare guide dettagliate o rivenditori di prodotti specifici di prodotti adatti a questa tecnica. Su molte piattaforme si trovano infatti alcuni prodotti per i capelli ricci contrassegnati dalla presenza della sigla CGM che sono quelli da utilizzare nel caso si decida di intraprendere questo percorso.

Dovendo come regola scegliere sempre prodotti totalmente naturali, si può pensare anche di utilizzare gel d’aloe, oli vegetali al burro di karitè, all’olio di argan o olio di ricino. Tutti questi prodotti hanno una percentuale praticamente inesistente di solfati e parabeni e quindi sono perfetti per il CGM.

LEGGI ANCHE: Come si lavano i capelli ricci: consigli e migliori rimedi