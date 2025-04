Un legame unico tra Lino Banfi e Papa Francesco

Lino Banfi, noto come il “nonno d’Italia”, ha recentemente condiviso momenti toccanti legati alla sua amicizia con Papa Francesco durante la trasmissione Domenica In. Questo legame, nato in modo silenzioso, si è trasformato in una vera e propria amicizia, caratterizzata da momenti di gioia e commozione. Banfi ha raccontato di come il Pontefice fosse per lui non solo un leader spirituale, ma anche un amico sincero, capace di strappare un sorriso nei momenti più difficili.

Un messaggio vocale indimenticabile

Durante l’episodio di Domenica In, Lino Banfi ha sorpreso il pubblico condividendo un messaggio vocale inedito che Papa Francesco gli aveva inviato per il suo compleanno. Le parole del Pontefice, cariche di affetto e stima, hanno commosso tutti i presenti. “Caro nonno del mondo, buon compleanno… Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: quattro giorni di compleanno”, ha detto Francesco, dimostrando un legame profondo e affettuoso con l’attore.

Ricordi e aneddoti di un’amicizia profonda

Banfi ha raccontato anche aneddoti divertenti legati ai loro incontri, come il momento in cui pensava che il messaggio vocale fosse uno scherzo. “Ho detto a mio figlio Walter: ‘Questo non è il Papa, è Massimo Lopez. Mi stanno prendendo in giro’”, ha scherzato l’attore. La loro amicizia era così forte che Banfi si sentiva come un fratello maggiore per il Pontefice, un legame che andava oltre le formalità e si basava su una profonda confidenza e affetto reciproco.

Un’eredità di gioia e umanità

La storia di Lino Banfi e Papa Francesco è un esempio di come l’amicizia possa superare le barriere e unire le persone. Banfi ha descritto il Pontefice come un uomo che amava il contatto umano e che sapeva come portare gioia nelle vite degli altri. “Parlavamo di tutto, io lo facevo ridere, lui si divertiva”, ha raccontato l’attore, sottolineando l’importanza di questi momenti condivisi. La perdita di Papa Francesco ha lasciato un vuoto nel cuore di Banfi, che lo considera un fratello perduto.