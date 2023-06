Dopo mesi e mesi di rumors, Lily-Rose Depp è uscita finalmente allo scoperto con la sua nuova fidanzata. A maggio 2023, infatti, hanno postato per la primissima volta insieme una foto su Instagram. Ma scopriamo qualcosa in più su Danielle Balbuena, la giovane ragazza che ha conquistato il cuore dell’attrice e modella statunitense.

Lily-Rose Depp e Danielle Balbuena escono allo scoperto a maggio 2023

Le prime indiscrezioni su una possibile storia d’amore tra Lily-Rose Deep e Danielle Balbuena sono iniziate durante l’ultima fashion week a Parigi, tenutasi dal 27 febbraio al 7 marzo scorso. Le due infatti erano state avvistate insieme in atteggiamenti molto complici. Tuttavia, nessuna delle due aveva lasciato dichiarazioni in merito. Ed ora finalmente è arrivata la conferma. Ad aver ufficializzato la loro storia d’amore è stata la stessa attrice tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, a maggio 2023. La figlia di Johnny Depp ha condiviso una foto con la sua nuova fidanzata, scrivendo “4 mesi con la mia crush“, lasciando intendere quindi che la loro relazione va avanti ormai da qualche mese.

Chi è Danielle Balbuena? La nuova fidanzata di Lily-Rose Depp

Ma chi è Danielle Balbuena? Nata il 13 giugno 1997, è una cantante statunitense, conosciuta anche con il suo nome d’arte 070 Shake. La sua carriera musicale è iniziata alla fine del 2015, quando ha registrato i brani Proud e Swervin. Nel giro di poco tempo l’artista ha raggiunto migliaia di ascolti su SoundCloud, tanto da essere contattata dalla nota manager e imprenditrice YesJulz per lavorare con lei. Nel 2016 arriva la svolta con il singolo Trust Nobody. Nello stesso anno la cantante firma un contratto con l’etichetta GOOD Music di Kanye West. Dopo numerose collaborazioni, nel 2020 arriva il suo album di debutto intitolato Modus Vivendi. Nel 2022 invece pubblica You Can’t Kille Me, il suo secondo album in studio. Nonostante la sua giovane età, Danielle Balbuena è riuscita fin da subito a conquistare il pubblico internazionale con il suo talento. Recentemente, infatti, ha fatto anche parte della lineup per il 22esimo Coachella Valley Music and Arts Festival.

Una nuova coppia nel mondo dello showbiz

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni a disposizione, sappiamo solo che dal 2017 al 2021 ha avuto una storia con la modella Sophia Diana Lodato. Dopo di lei ha frequentato per pochi mesi la cantante Kehlani. Lily-Rose Depp, invece, è stata legata sentimentale a Timothée Chalamet. I due si erano conosciuti sul set del film The King. Un amore che aveva conquistato tutti, specialmente dopo la loro romantica comparsa sul red carpet del Festival di Venezia. Tuttavia, i due decisero di mettere fine alla loro relazione a causa della distanza e dei troppi impegni di lavoro. Dopo l’attore, la figlia d’arte sembrerebbe aver avuto una breve frequentazione con Austin Butler. Adesso Lily-Rose Depp sembra aver ritrovato serenità e stabilità accanto alla cantante Danielle Balbuena. La coppia si è mostrata felice, affiatata e innamorata.