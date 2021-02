Ballerina, attrice e fidanzata del cantautore Fulminacci: chi è Lia Greco, giovane promessa della recitazione italiana.

Lia Greco chi è

L’attrice Lia Greco è nata a Roma, città nella quale vive, il 1° settembre 1994. Ha gli occhi verdi, le lentiggini ed è alta un metro e settanta: bellissima e bravissima, ha conquistato il cuore di molti e in particolare quello del cantautore Fulminacci.

Lia ha sempre avuto una passione per la recitazione sin da quando era una bambina. Il suo percorso da attrice si sta ancora delineando, ma si prospetta per lei un futuro roseo e di successo. Non solo recitazione: Lia Greco è anche una eccezionale ballerina e si è formata presso l’Accademia nazionale di danza di Roma, che ha frequentato dal 2009 al 2015. Ha ballato anche in numerosi spettacoli teatrali, come La bella addormentata nel bosco e Lo schiaccianoci al Teatro dell’Opera di Roma e nello spettacolo Ballo sport per l’apertura mondiali di nuoto allo stadio dei Marmi, sempre a Roma.

Ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi alla Scuola d’arte cinematografica dedicata all’attore Gian Maria Volonté.

Conclusa la sua formazione, Lia ha partecipato a vari progetti importanti: cortometraggi, cinema e serie tv. Per quanto riguarda il grande schermo, la Greco ha recitato nel 2019 in L’ultimo piano mentre l’anno successivo ha fatto parte del cast di Via Don Minzoni n°9. L’attrice poi ha interpretato un ruolo anche nella serie tv Luna Nera di Francesca Comencini, distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix.

Notevole anche la sua produzione teatrale. L’attrice romana ha vinto nel 2017 il Premio Best Actress al Mediterranean Film Festival per il suo ruolo nel cortometraggio Gabbia d’amore.

Vita privata: la storia con Fulminacci

Riguardo la sua vita sentimentale, la giovane attrice romana è legata al cantautore Fulminacci. Lia e Filippo Utinacci – questo il vero nome del cantautore – sono legati ormai da tempo, sin da prima dell’esordio musicale del ragazzo. Lei è due anni più grande di lui, ma l’amore che li lega è immenso. Anche grazie alla giovane attrice Fulminacci ha preso coraggio per iniziare la carriera dei suoi sogni: diventare cantautore. Lia lo ha sempre spalleggiato e lo ha aiutato a vivere il cambiamento e la celebrità. Hanno anche lavorato insieme: la Greco è infatti protagonista del videoclip del singolo Tommaso, scritto da Fulminacci nel 2019.