Chi è Leonardo Ghini: figlio d’arte, ha voluto intraprendere la stessa strada del padre Massimo nel mondo della recitazione.

Leonardo Ghini chi è

Leonardo Ghini è il figlio del celebre attore Massimo Ghini e come il padre ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato il 4 agosto 1996 a Roma, ha iniziato ben presto la formazione da attore. Si è infatti diplomato presso l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e prima, nel 2015, aveva studiato anche alla Scuola di teatro “Le Maschere” di Giulio Scarpati.

Per quanto riguarda il suo lavoro da attore, Leonardo ha esordito in teatro lavorando in alcune produzioni: nel 2016 è aiuto regista di suo padre nello spettacolo Un’ora di tranquillità di Florian Zoeller e lo stesso anno ha partecipato a Le Belle Notti di Gianni Clementi, per la regia di Claudio Boccacini.

In seguito, sempre a teatro, si è cimentato tra le altre nelle opere Proust, una sceneggiatura e Studio sul sistema periodico. In televisione ha esordito nel 2019 nella famosa serie tv con Elena Sofia Ricci Vivi e lascia vivere e lo stesso anno è sul grande schermo insieme al padre Massimo nel film La mia banda suona il pop.

Vita privata e curiosità

Leonardo è nato dal matrimonio tra l’attore Massimo Ghini e Paola Romano. I coniugi sono sposati dal 2002 e oltre a Leonardo, il loro primogenito, hanno avuto una seconda figlia nel 1999 di nome Margherita. Leonardo Ghini ha anche altri due fratelli, nati dalla relazione del padre con Federica Lorrai: si tratta dei gemelli Lorenzo e Camilla Ghini, venuti al mondo nel 1994 e quindi di due anni più grandi di Leonardo.

Sulla vita sentimentale del giovane attore non si sa nulla, ma sicuramente con il suo bell’aspetto avrà rubato molti cuori. Sul suo profilo Instagram ci sono ancora poche foto, ma si evince dai commenti l’affetto che lo lega alla sua grande famiglia e soprattutto alle sue sorelle e al fratello.

Leonardo, nel febbraio del 2021, è finito in ospedale per una polmonite bilaterale dovuta al Coronavirus: il padre Massimo lo ha annunciato, allertando i giovani di stare attenti a questo subdolo virus.