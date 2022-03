Leonardo Lini, 23 enne, entra come ballerino nella scuola di Amici21 per volere di Alessandra Celentano. Entra a far parte del team Celentano-Zerbi, conquistando la maglia del serale. Scopriamo qualcosa in più sul ballerino di Latino Americano.

Chi è Leo

Leo Lini, nasce l’8 luglio 1998 a Bassano del Grappa. Fin da piccolo studia danza nella sua città natale all’interno della scuola di danza dei suoi genitori, anche loro ballerini. È il fratello minore di Giada Lini, anche lei ballerina professionista, è conosciuta sia per aver fatto parte del corpo di ballo di ballerini professionisti di Amici e sia perché è stata maestra di Ballando con le stelle 2021. Leonardo è un ballerino di Latino Americano a livello agonistico ed ha partecipato a diverse competizioni con Aurora Pacetti, ballerina professionista.

Insieme hanno preso parte ai campionati italiani di Ballo Latino Americano 2021.

La scuola di Amici21 e il serale

Leonardo Lini entra a far parte della scuola di Amici il 6 febbraio per volere di Alessandra Celentano. Leonardo avrebbe dovuto sfidare Mattia Zenzola, ex ballerino che a causa di un’infortunio non può intraprendere la sfida. Così la prof. Alessandra Celentano decide di assegnare a Leo direttamente un banco. Durante le puntate entra un altro ballerino di Latino Americano, Nunzio, entrato per sostituire Mattia che a causa del suo infortunio è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici.

Leonardo e Nunzio, essendo entrambi ballerini di Latino americano molto spesso si sfidano.

Todaro, coreografo italiano, ritiene che Leonardo è molto impreciso e con tanti difetti, entrando molto spesso in conflitto con la Celentano. Lei, infatti, durante una puntata decide di chiamare una commissaria esterna per difendere le capacità di Leonardo. Alla fine le luci del palco sono tutte su Leonardo che vince la maglia e si qualifica per la fase finale del Talent Show, in onda su canale 5 a partire dal 19 marzo 2022. Entra nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.