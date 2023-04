Le piccole cose della vita 2: ci sarà la seconda stagione?

Dopo il successo della prima stagione della serie “Le piccole cose della vita”, i fan si domandano se ci sarà o meno una seconda stagione. Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Le piccole cose della vita: di cosa parla la serie televisiva

“Le piccole cose della vita” è una serie televisiva creata e prodotta da Liz Tigelaar e basata sul romanzo bestseller, “Piccole cose meravigliose” di Cheryl Strayed. Questa serie televisiva ha come protagonista Claire Pierce, una scrittrice in crisi la cui vita è andata a rotoli che si ritrova, nonostante ciò, a diventare una venerata editorialista di una rubrica di consigli. Il suo matrimonio con Danny attraversa un momento di forte crisi e la figlia adolescente, Rae, la odia. Un giorno un’amica le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli “Dear Sugar“. Lei non vorrebbe accettare, in quanto la sua vita è talmente complicata che non sente di poter dare consigli a nessuno. Alla fine decide comunque di provare e la sua vita prenderà finalmente una piega diversa, oltre a farle ricordare i tanti momenti belli e brutti vissuti nel passato. Attraverso questa rubrica, Claire non solo aiuterà i propri lettori, ma aiuterà anche se stessa a guarire dalle tante ferite. A interpretare il ruolo di Claire troviamo l’attrice statunitense Kathryn Hahn, nota soprattutto per la serie televisiva di grande successo “WandaVision“. L’attrice Sarah Pidgeon interpreta la versione di Claire da giovane, mentre l’attrice statunitense vincitrice di due Emmy, Merritt Wever, interpreta Frankie, l’intraprendente madre della giovane Claire. Michaela Watkins veste i panni di Amy, una scrittrice emergente, nonché migliore amica di Claire da tanti anni, la cui scelta di non avere figli è stata influenzata dalla perdita della madre. Il marito di Claire, Danny, è interpretato dall’attore Quentin Plair, mentre la figlia adolescente, Rae, è interpretata dall’attrice Tanzyn Crawford.

Le piccole cose della vita: ci sarà una seconda stagione?

Nonostante il grande successo della prima stagione, la seconda stagione della serie televisiva “Le piccole cose della vita“ non è ancora stata confermata, però non è nemmeno stata esclusa. Se dovesse esserci una seconda stagione è ipotizzabile che l’uscita sia nel corso del 2024, sempre di otto episodi e con lo stesso cast della prima stagione.

Al termine della prima stagione non si sa se i vari membri della famiglia Pierce siano riusciti a risolvere i loro problemi e ha salvare il loro rapporto. L’eventuale seconda stagione partirebbe proprio da questo punto. Queste le parole dell’autrice del romanzo, Cheryl Stryed:

“Potrebbe essere una storia molto interessante se riuscissero a trovare il perdono e a ricucire il loro rapporto. Ma sarebbe una storia molto interessante anche se non lo facessero, se Claire riuscisse a stabilire una linea di demarcazione più chiara tra lei e loro e tra il passato.”

Le piccole cose della vita 2: quando esce e dove vederlo

In attesa di sapere se ci sarà o meno una seconda stagione della serie televisiva “Le piccole cose della vita“, potete guardare la prima stagione sulla piattaforma di streaming Disney Plus. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento.