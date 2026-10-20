L’attesa finisce: dopo dieci anni, Girls ritorna su HBO con un mini‑season di cinque puntate.

L’annuncio è stato reso sul web da Lena Dunham tramite una videochiamata con le co-protagoniste, durante la quale ha proposto di tornare sul set. La risposta è stata immediata: le quattro amiche di Brooklyn accetteranno di nuovo il microfono, dando vita a un revival che arriverà nell’anno 2027.

Il ritorno di Girls: data, episodi e protagonisti

HBO ha confermato la produzione di cinque nuovi episodi che segneranno il decimo anniversario dell’ultima puntata trasmessa. Il progetto prenderà avvio nel 2027, dieci anni dopo la conclusione della sesta stagione, e vedrà nuovamente le quattro protagoniste – Hannah, Marnie, Jessa e Shoshanna – interpretate rispettivamente da Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke e Zosia Mamet.

Chi torna sul set e chi resta fuori

Accanto ai volti originari, sullo schermo ricomparerà anche Andrew Rannells nel ruolo di Elijah Krantz, l’ex fidanzato di Hannah. Il produttore Judd Apatow è stato confermato nella sua veste di produttore esecutivo, mentre la co-showrunner Jenni Konner non prenderà parte alla nuova produzione a seguito di incomprensioni pregresse. Adam Driver, che aveva interpretato l’intermittente boyfriend di Hannah nella stagione finale, non è stato menzionato tra i ritorni.

Perché la serie è ancora rilevante dopo dieci anni

Quando Girls debuttò nel 2012, fu subito riconosciuta per il suo approccio senza filtri alla vita dei ventenni di New York, raccontando precariato, amori incasinati e la difficile transizione dal college al mondo del lavoro. La scrittura di Dunham, allora venticinquenne, riuscì a catturare l’incertezza di una generazione che, pur avendo una laurea, non trovava una carriera stabile.

Le tematiche che hanno segnato la generazione

La serie ha affrontato temi prima poco discussi in televisione: la sessualità non idealizzata, le dipendenze, i corpi non conformi e la costante pressione di apparire perfetti sui social. Questi argomenti sono rimasti al centro del dibattito culturale e hanno contribuito a rendere Girls un punto di riferimento per i Millennial.

Il contesto creativo di Lena Dunham

Nel frattempo, Dunham ha pubblicato Famesick il suo secondo memoir, in cui descrive i retroscena della produzione e racconta episodi penosi, come l’incidente in cui Adam Driver avrebbe lanciato una sedia contro un muro. Il libro ha offerto una prospettiva intima sull’impatto personale del successo di Girls. Inoltre, la regista ha partecipato alla serie Netflix Too Much dimostrando la sua versatilità dietro e davanti alla telecamera.

Con il nuovo mini-season, HBO punta a rivitalizzare la conversazione su una generazione che, a quarant’anni, si ritrova ancora a farsi domande su carriera, amicizia e maternità. Il mix di nostalgia e attualità promette di restituire a Girls la sua voce originale, questa volta con la consapevolezza di una vita vissuta più a lungo.