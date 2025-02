Un errore inaspettato

È risaputo che anche le figure più illustri possono incorrere in gaffe, e il re Carlo di Svezia non fa eccezione. Durante una riunione del Consiglio, il sovrano ha pronunciato un discorso in cui ha confuso il nome della sua neo nipotina, generando non poca confusione tra i presenti. Il re ha infatti annunciato che la figlia della principessa Sofia e del principe Carlo Filippo sarebbe stata conosciuta come Principessa Inse Marie Lilian Silvia, un nome che si è rivelato errato.

Subito dopo l’uscita pubblica, il palazzo reale ha dovuto correre ai ripari, rilasciando una nota ufficiale che confermava il nome corretto: Principessa Ines. Questo episodio ha messo in luce non solo l’umanità del re, ma anche la delicatezza della situazione, dato che i nomi erano stati mantenuti segreti fino a poco prima dell’incontro.

Le scuse del re

Il re Carlo di Svezia ha espresso il suo dispiacere per l’errore attraverso Margareta Thorgren, responsabile dell’informazione della corte reale. In un’intervista, Thorgren ha dichiarato: “Il Re è davvero dispiaciuto d’aver detto il nome sbagliato. I nomi sono stati tenuti segreti fino a poco prima del Consiglio, anche dallo stesso sovrano”. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di comprensione alla situazione, evidenziando come la pressione e l’emozione possano influenzare anche i più esperti.

La nascita della principessa Ines

La principessa Ines è nata il 7 febbraio presso l’ospedale di Danderyd, diventando così la quarta figlia del principe Carlo Filippo e della principessa Sofia. La nascita ha attirato l’attenzione dei media, con i genitori che hanno accolto i fotografi con sorrisi, cercando di mantenere la privacy della neonata. È interessante notare che il nome Ines è solo il primo di quattro scelti per la Duchessa di Västerbotten, rendendo omaggio a figure significative della famiglia reale.

In particolare, gli altri nomi scelti onorano la madre del principe Carlo Filippo, la regina Silvia, e la madre della principessa Sofia, Marie Hellqvist. Resta però un nome non confermato, Lilian, che potrebbe essere un omaggio alla zia del re, la principessa Lilian di Svezia, deceduta nel 2013. La nascita è stata celebrata con un Te Deum, una funzione religiosa che ha visto la partecipazione degli altri tre figli della coppia, Alexander, Gabriel e Julian, che hanno accolto con gioia la loro nuova sorellina.