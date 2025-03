Un divo e le sue passioni

Christopher Lambert, icona del cinema degli anni ’80, ha conquistato il cuore di molte donne famose. La sua carriera è stata segnata da film cult come Highlander e La leggenda di Tarzan, ma la sua vita sentimentale è altrettanto affascinante. L’attore, noto per il suo fascino e il suo carisma, ha avuto relazioni che hanno catturato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua storia d’amore più celebre è senza dubbio quella con l’attrice Diane Lane, che ha segnato un capitolo importante della sua vita.

Il matrimonio con Diane Lane

Lambert e Lane si conobbero sul set del film Dream Love negli anni ’80. La loro relazione si trasformò rapidamente in un matrimonio, celebrato nel 1988. Nonostante l’inizio promettente, la coppia si trovò a fronteggiare difficoltà. Diane descrisse il loro matrimonio come privo di vera intimità, portando infine al divorzio nel 1994. Tuttavia, Lambert ha rivelato che oggi considera Diane la sua migliore amica, dimostrando che anche le relazioni più complesse possono evolversi in amicizie durature.

Altre storie d’amore significative

Oltre a Diane Lane, Lambert ha avuto altre relazioni significative. Il suo secondo matrimonio con Jaimyse Haft è stato breve e poco noto, ma la sua unione con l’attrice Sophie Marceau è stata molto più duratura. I due si conobbero sul set e si sposarono nel 2007, vivendo insieme sette anni di felicità. La loro separazione avvenne in modo sereno, mantenendo un buon rapporto. Un’altra storia d’amore che ha fatto parlare è stata quella con Alba Parietti, che ha descritto il loro incontro come un’estate intensa e passionale. Anche se i due si sono ritrovati anni dopo, hanno capito che la magia di quel periodo era svanita.

Un amore inaspettato

Recentemente, Lambert è stato legato all’ex tronista Camilla Ferranti, un incontro che ha sorpreso molti. I due si sono conosciuti sul set della fiction La dottoressa Giò, e nonostante la differenza di età, si parlava di un possibile matrimonio. Tuttavia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le relazioni possono essere fugaci e complesse. Lambert continua a essere un personaggio affascinante, la cui vita sentimentale è un riflesso delle sue passioni e delle sue esperienze.