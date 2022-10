Silvia e Giulia Provvedi hanno fatto visita ai giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga di Monza e hanno postato alcune tenere foto sui social.

Le Donatella dai bambini malati

Le Donatella hanno mostrato il loro grande cuore durante la loro visita al Centro Maria Letizia Verga, dove per lo più sono ricoverati bambini che stanno combattendo contro la leucemia e il linfoma.

Le due cantanti hanno abbracciato i piccoli pazienti e giocato insieme a loro e sui social le foto della giornata da loro trascorsa in ospedale hanno fatto il pieno di like tra i fan, entusiasti per il gesto compiuto dalle loro beniamine. “Quindi il nostro grazie è per loro, i loro genitori che sono sempre al loro fianco e tutto il personale che si prende cura di loro”, hanno dichiarato le due cantanti, che hanno portato ai bambini delle zucche di cioccolato.

Il rapporto tra le due sorelle

Giulia e Silvia Provvedi hanno un rapporto molto speciale e sono rimaste l’una affianco all’altra anche difronte a enormi difficoltà. In particolare Giulia sta aiutando sua sorella Silvia a crescere sua figlia Nicole: la ragazza è rimasta sola a crescere la bambina perché il suo compagno, Giorgio Di Stefano, è stato arrestato pochi giorni dopo la nascita della bambina.

“Mia sorella Giulia sarà una mamma bis ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole”, ha dichiarato Silvia Provvedi all’epoca in cui era incinta della piccola Nicole.