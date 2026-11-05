Un pre‑workout pensato per il corpo femminile, capace di dare slancio, focus e un pump efficace senza sovraccaricare il sistema nervoso.

Il mercato degli integratori da pre-allenamento è tradizionalmente dominato da formule robuste ma poco specifiche. Life Pro Peach Power si propone come una risposta mirata alle esigenze delle donne che praticano sollevamento pesi, offrendo una spinta di energia controllata, una concentrazione ravvicinata e un pump muscolare percepibile senza ricorrere a dosi esagerate di stimolanti.

Confezionato in pratica polvere da 320 g, il prodotto è stato creato per essere mescolato in 200-250 ml d’acqua, permettendo di assumere la dose ideale 30-45 minuti prima dell’inizio dell’allenamento. La ricetta combina citrullina malato, L-tirosina, caffeina, guaranà, taurina, AstraGin® e un complesso di vitamine B, tutti dosati secondo evidenze scientifiche.

Ingredienti scientificamente dosati

Il cuore della formula è l’8 g di citrullina malato, un dosaggio che coincide con studi clinici condotti su donne allenate e che dimostra di aumentare la produzione di ossido nitrico, favorendo vasodilatazione e congestione muscolare. L’aggiunta di 35 mg di AstraGin® (estratto di Panax notoginseng e Astragalus) migliora l’assorbimento di tutti gli aminoacidi, potenziando l’effetto complessivo della citrullina.

Citrullina Malato e AstraGin®

L’interazione tra citrullina e AstraGin® è stata evidenziata da una metanalisi che mostra un aumento del 17 % dell’area sotto la curva (AUC) dell’arginina nei soggetti umani. Questo significa che, una volta assunto, il corpo riesce a trasformare più rapidamente la citrullina in arginina, a sua volta convertita in ossido nitrico, promettendo un pump più consistente durante squat, hip-thrust e pressa.

Caffeina, Guaranà e L-tirosina

Per la componente energetica il prodotto contiene 150 mg di caffeina anidra più 100 mg di estratto di guaranà, che fornisce ulteriori 22 mg di caffeina naturale. Questo mix genera una stimolazione marcata ma controllata, ideale per aumentare resistenza, velocità di movimento e forza. La L-tirosina (2 g) funge da precursore di dopamina e noradrenalina, supportando la concentrazione mentale in situazioni di alto sforzo cognitivo.

Vitamine del gruppo B e taurina

Un complesso di vitamine B (B1, B2, B3, B5, B6, B12) è inserito per ridurre sensazioni di affaticamento e favorire il metabolismo energetico. La taurina (1 g) completa la formula, collaborando con la caffeina per migliorare la capacità di mantenere la performance fino all’ultima serie, contrastando la comparsa di crampi e di cali di energia.

Modalità d’uso e benefici attesi

La raccomandazione è di sciogliere 2 misurini (circa 16 g) in 200-250 ml di acqua e consumare il frutto 30-45 minuti prima dell’attività. In questo intervallo, gli ingredienti raggiungono il picco di assorbimento, garantendo energia pronta all’uso, focus mentale e pump muscolare sostenuto. Grazie alla combinazione di citrullina e caffeina, l’atleta femminile può mantenere alte le ripetizioni e la qualità delle serie per tutta la durata dell’allenamento, senza sperimentare l’iperattività tipica dei pre-workout hardcore.

Differenze rispetto ai pre-workout tradizionali

Rispetto a formule genericamente commercializzate, Peach Power si distingue per una stimolazione forte ma gestibile: 150 mg di caffeina più 22 mg dal guaranà sono molto meno rispetto ai 300-400 mg tipici di prodotti “hardcore”, evitando cablaggi nervosi. Il gusto, delicato e testato su un campione femminile, elimina l’amaro eccessivo e il retrogusto di aminoacidi che spesso si riscontra in altri integratori. Inoltre, la presenza di AstraGin® e il dosaggio di citrullina specifico per donne rendono la formula più efficace per chi cerca un pump definito senza sacrificare la salute del sistema nervoso.