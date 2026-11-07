Un evento dedicato alle donne per conoscere la prevenzione del tumore mammario e migliorare il proprio benessere

Il Club Lomellina ha deciso di trasformare la tradizionale Festa della donna in un’occasione di educazione sanitaria, dedicata alla consapevolezza e al benessere femminile. In un periodo in cui la salute delle donne è al centro dell’attenzione pubblica, l’associazione propone un incontro che unisce informazione scientifica e consigli pratici per un stile di vita più sano. L’evento, aperto a tutte le associate e alle cittadine interessate, mira a creare un ponte tra cultura preventiva e quotidianità, offrendo strumenti concreti per ridurre i fattori di rischio legati al tumore mammario.

Guidato dalla dott.ssa Simonetta Monti, professionista con esperienza nella oncologia mammaria e nella promozione della salute, il workshop prevede presentazioni, tavole rotonde e momenti di confronto. La dottoressa, nota per il suo approccio empatico, illustrerà le più recenti linee guida sulla diagnosi precoce e suggerirà pratiche quotidiane capaci di favorire la prevenzione. L’obiettivo è far sì che ogni partecipante possa uscire dall’incontro con una maggiore conoscenza dei segnali di allarme e con semplici appuntamenti di autocura da inserire nella propria routine.

Programma dell’incontro per la Festa della donna

La mattinata avrà inizio alle 10:00 con una breve introduzione sul valore della prevenzione del tumore mammario. Seguirà una presentazione interventistica che spiegherà, in termini chiari, quali sono i fattori modificabili legati allo stile di vita, come l’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e la gestione dello stress. Verranno poi illustrati i principali test di screening, con particolare attenzione alle raccomandazioni aggiornate dall’Istituto Nazionale dei Tumori. Nel pomeriggio, la dott.ssa Monti condurrà una sessione interattiva di domande e risposte, durante la quale le partecipanti potranno condividere le proprie esperienze e ricevere consigli personalizzati.

Focus sulla prevenzione del tumore mammario

Nel dettaglio, la dott.ssa Monti sottolineerà che prevenzione non è solo un concetto medico, ma un impegno quotidiano che implica scelte consapevoli. Verranno analizzate le evidenze scientifiche che collegano consumo di frutta, verdura e omega-3 a una riduzione del rischio, così come l’impatto negativo del fumo e del consumo eccessivo di alcol. Gli ascoltatori apprenderanno tecniche di autoesame e l’importanza di effettuare la mammografia secondo le linee guida nazionali, con un invito a programmare gli appuntamenti presso le strutture locali.

Il ruolo della dottoressa Simonetta Monti nella divulgazione della salute

La dott.ssa Simonetta Monti è una figura di riferimento nella zona di Lomellina per la sua dedizione alla prevenzione oncologica. Dopo aver completato la specializzazione in chirurgia mammaria, ha collaborato con centri di ricerca nazionali, contribuendo a studi sullo sviluppo di programmi di screening mirati. La sua passione per la formazione la porta regolarmente a tenere corsi per operatori sanitari e a partecipare a iniziative di sensibilizzazione nei contesti scolastici e comunitari. Grazie al suo approccio multidisciplinare, la dottoressa riesce a tradurre dati complessi in messaggi accessibili, favorendo l’adozione di pratiche salutari da parte della popolazione.

Come partecipare e vantaggi per le associate di Club Lomellina

Le interessate possono iscriversi gratuitamente tramite il sito del Club o recandosi direttamente presso la sede di Lomellina. L’iscrizione anticipata garantisce l’accesso a materiale informativo esclusivo, tra cui brochure, video tutorial sull’autoesame e una checklist per la gestione del proprio stile di vita. Inoltre, le partecipanti avranno la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata post-evento, con un appuntamento di follow-up gratuito offerto dalla dottoressa Monti. L’iniziativa vuole incentivare la creazione di una rete di supporto tra donne, favorendo il confronto e la condivisione di esperienze, elemento chiave per mantenere alta la motivazione nel percorso di prevenzione.

Benefici a lungo termine per lo stile di vita

Oltre all’immediato apprendimento di tecniche di prevenzione, l’evento punta a generare un cambiamento duraturo nella quotidianità delle partecipanti. L’adozione di abitudini salutari, come camminate regolari, una dieta ricca di nutrienti e momenti di rilassamento, può ridurre non solo il rischio di tumore mammario ma anche migliorare la qualità della vita in generale. Le testimonianze raccolte nelle precedenti edizioni del programma hanno evidenziato una diminuzione significativa dello stress percepito e un aumento della partecipazione a screening periodici. In questo modo, il Club Lomellina si conferma come un punto di riferimento per la salute delle donne nella comunità.