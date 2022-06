Sono passati dieci anni da quando il protagonista della scena rock italiana, Vasco Rossi, ha sposato Laura Schmidt, sua compagna di vita dal 1986. Di lei non sappiamo molto, se non ciò che ogni tanto si può carpire dalle dichiarazioni del cantante.

Nonostante il cognome, dovuto alle origine tedesche, Laura Schimdt è in realtà italiana e nata a Milano. Un altro dettaglio che si conosce riguarda la differenza di età tra i due, che sarebbe all’incirca di diciasette anni, sebbene non si sappia quando sia nata la moglie di Vasco Rossi e, di conseguenza, la sua età precisa, nonostante non sia difficile intuirlo.

Come si sono conosciuti Vasco Rossi e Laura Schmidt

Il primo incontro tra i due è infatti avvenuto nel 1986, quando Laura Schmidt aveva pressapoco 17 anni. Adesso dovrebbe averne dunque 53, conti che tornerebbero perfettamente considerando che il cantante ha compiuto 70 anni a febbraio.

Quando si sono conosciuti, Vasco Rossi ne aveva 34 ed era all’apice della sua carriera, ma soprattutto in quella fase della sua vita piuttosto turbolenta e che le valse l’appellativo di “bad boy”: due anni prima fu infatti arrestato per possesso di droga e divenne padre di due figli avuti con due donne diverse, Lorenzo e Davide.

A presentargli quella che sarebbe diventata l’amore e la compagna della vita fu il chitarrista e amico Massimiliano Riva, morto nel 1999. L’inizio non fu particolarmente idilliaco, considerando che Rossi non aveva alcuna intenzione di mettere, come si suol dire, “la testa a posto”. Ma Laura Schmidt non si arrese e riuscì a conquistare il cuore del cantante.

“Le ho telefonato e le ho detto: basta, finiamola qui – ha dichiarato Vasco Rossi in un’intervista a Vanity Fair del 2018 -. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. ‘Andrà via’, pensavo. E invece alla sera era ancora là”. Ostinata e decisa, Schmidt ha da subito mostrato al “bad boy” con chi avesse a che fare.

Chi è Luca Rossi, il figlio di Laura Schmidt e Vasco Rossi

Cinque anni dopo l’inizio della loro relazione, precisamente nel 1991, nacque il primo e unico figlio della coppia e terzo figlio per Vasco Rossi, Luca.

Il ragazzo, che oggi ha 31 anni e al quale il cantante ha dedicato il brano Benvenuto, sarebbe anche co-autore con il padre di alcune delle sue canzoni.

Quando si sono sposati Vasco Rossi e Laura Schmidt

Dopo ventisei anni di relazione, Vasco Rossi e Laura Schmidt si sono sposati il 7 luglio 2012 con una semplice cerimonia nel municipio di Zocca, a cui hanno preso parte soltanto le persone davvero vicine alla coppia. Poco clamore e assolutamente lontano dai riflettori, come del resto hanno sempre vissuto i due fin dal principio.

Il cantante definì addirittura “un atto puramente tecnico e necessario” il matrimonio, in modo da permettere alla compagna di vita di godere degli stessi diritti dei figli, poiché la legge italiana, allora, non riconosceva le coppie di fatto.