La strategia del no contact

Cosa fare quando ci rendiamo conto che la persona che abbiamo al nostro fianco non ci fa più stare bene e che parlare non risolve più nulla? La tecnica del no contact ci aiuta ad allontanare questa persona tagliando totalmente il legame: scopriamo meglio di cosa si tratta con la nostra esperta Eleonora Truccero. Cosa ne pensate? Voi avete mai provato questa strategia del no contact?