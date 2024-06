Gaslighting: una tecnica di manipolazione psicologica

Avete mai sentito parlare di "gaslighting"? Si tratta di una forma di manipolazione psicologica in cui si cerca di far dubitare la vittima della sua stessa memoria, percezione e pensieri, in modo da poter guadagnare potere. Ecco come funziona: ce lo spiega la nostra esperta Eleonora Truccero. A voi è mai capitato di essere vittima di gaslighting?