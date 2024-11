Scopri come la giovane coppia ha trovato un angolo di privacy per la loro relazione.

Un amore nato lontano dagli sguardi indiscreti

La storia d’amore tra la Principessa Kate e il Principe William è un racconto affascinante di passione e riservatezza. I due si sono incontrati durante gli anni universitari a St Andrews, ma è stato solo trasferendosi in una casa segreta che hanno potuto far crescere la loro relazione lontano dai riflettori. Questo cottage, noto come Balgove House, si trova in una tenuta di campagna privata, offrendo loro un rifugio ideale per vivere la loro storia d’amore.

Un rifugio sicuro nella campagna scozzese

Situato a Strathtyrum, il cottage con quattro camere da letto era circondato da un vasto terreno di 400 acri, di proprietà di un lontano cugino del principe. La posizione isolata garantiva la privacy necessaria per la giovane coppia, mentre gli agenti di protezione di William e le pattuglie di polizia senza contrassegni garantivano la sicurezza. La casa, dotata di telecamere a circuito chiuso e misure di sicurezza avanzate, permetteva a William e Kate di intrattenere amici e familiari senza preoccupazioni.

La vita quotidiana di una coppia reale

Durante il loro soggiorno a Balgove House, William e Kate hanno potuto godere di momenti di intimità e spensieratezza. Si dice che William avesse persino installato un frigorifero per lo champagne, per assicurarsi che le bevande fresche fossero sempre disponibili per gli ospiti. La casa, con il suo fascino rustico e le finestre a ghigliottina bianche, rappresentava un angolo di normalità in una vita altrimenti sotto i riflettori.

Il trasferimento a Windsor e la vita familiare

Oggi, la coppia vive nell’Adelaide Cottage nel Windsor Home Park, dove hanno scelto di crescere i loro tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Questo trasferimento, avvenuto nell’estate del 2022, ha segnato un cambio di vita verso un ritmo più tranquillo, ma non hanno abbandonato completamente la loro residenza londinese a Kensington Palace. L’Adelaide Cottage, pur essendo più piccolo e meno grandioso, offre loro la possibilità di essere più vicini ai genitori di Kate, che vivono nel Berkshire.

Un legame con la tradizione e la privacy

La famiglia trascorre anche del tempo ad Anmer Hall, la loro residenza nel Norfolk, dove possono godere di una privacy invidiabile. Questa casa, ricevuta come regalo di nozze dalla defunta regina Elisabetta, è diventata il loro rifugio preferito, dove si ritrovano per rilassarsi e trascorrere del tempo insieme. La vita di William e Kate è un perfetto equilibrio tra doveri reali e momenti di intimità familiare, un aspetto che continua a catturare l’attenzione e l’affetto del pubblico.