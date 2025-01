Scopri come il designer ha trasformato la nail art in un fenomeno culturale.

Un viaggio nella nail art di Marc Jacobs

Negli ultimi anni, la nail art ha assunto un ruolo di primo piano nel mondo della moda, e Marc Jacobs è senza dubbio uno dei suoi più ferventi sostenitori. Il designer, che ha iniziato la sua avventura nel mondo delle unghie nei primi anni 2000 con un semplice smalto nero, ha saputo evolvere questa passione in un vero e proprio fenomeno culturale. Oggi, le sue creazioni si caratterizzano per unghie finte extra-long e iper-decorate, un omaggio alla cultura urban e alle icone dell’hip-hop come Lil’Kim e Missy Elliott.

Unghie lunghe: un trend che conquista le celebrità

La mania delle unghie lunghe non è solo una questione di stile, ma un vero e proprio statement di personalità. Marc Jacobs, insieme a star come Harry Styles e Machine Gun Kelly, ha portato la #malepolish mania a nuovi livelli. Le sue unghie, curate dalla talentuosa Yulenny García, CEO del Muñeca Beauty Salón & Nails di New York, sono diventate un simbolo di audacia e creatività. Non sorprende quindi che anche altre celebrità, come Cynthia Erivo e Big Mama, abbiano abbracciato questo trend, sfoggiando unghie lunghe e decorate sui red carpet e nei palchi più prestigiosi.

La forma e la fantasia delle unghie di Marc Jacobs

Marc Jacobs ha una preferenza per la forma quadrata delle unghie, nonostante le tendenze attuali tendano verso le unghie a stiletto. Dopo un sondaggio sui social, il designer ha affermato: «Le unghie a stiletto hanno vinto con una valanga di voti. Tuttavia, io conservo il diritto della decisione finale, così rimangono quadrate». Questo dimostra come Jacobs non segua semplicemente le mode, ma piuttosto le interpreti a modo suo, creando un’estetica unica e riconoscibile. Le sue unghie sono spesso decorate con colori vivaci, strass e applicazioni 3D, rendendo ogni creazione un’opera d’arte.

Il futuro della nail art secondo Marc Jacobs

Con il recente annuncio del ritorno della sua linea beauty, ora realizzata in collaborazione con Coty, ci si aspetta che Marc Jacobs possa lanciare anche una linea di unghie finte. Questo potrebbe segnare un ulteriore passo nella sua carriera, portando la nail art a un pubblico ancora più vasto. La sua visione innovativa e il suo amore per la creatività continueranno a ispirare molte donne e uomini in tutto il mondo, rendendo la nail art non solo una forma di espressione personale, ma anche un vero e proprio fenomeno culturale.