Grande Fratello Vip: perché Piera e Alessandro non vanno oltre

Piera Meloni ha lasciato Gian Marco Ciaccia per Alessandro Roncaccia, ma un contratto con brand beauty le impedisce di vivere una storia d’amore alla luce dei riflettori.

La novità più attesa della nona edizione del Grande Fratello Vip è stata la rottura in diretta tra Piera Meloni e il suo storico fidanzato Gian Marco Ciaccia. Dopo aver annunciato la separazione per via di una nuova cotta, molti spettatori hanno puntato il dito verso Alessandro Roncaccia, considerato il possibile nuovo “Romeo” della casa. Tuttavia, la realtà ha mostrato un andamento diverso: la tensione romantica attesa non è sbocciata, e la motivazione principale sembra nascondersi dietro un vincolo contrattuale.