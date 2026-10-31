La novità più attesa della nona edizione del Grande Fratello Vip è stata la rottura in diretta tra Piera Meloni e il suo storico fidanzato Gian Marco Ciaccia. Dopo aver annunciato la separazione per via di una nuova cotta, molti spettatori hanno puntato il dito verso Alessandro Roncaccia, considerato il possibile nuovo “Romeo” della casa. Tuttavia, la realtà ha mostrato un andamento diverso: la tensione romantica attesa non è sbocciata, e la motivazione principale sembra nascondersi dietro un vincolo contrattuale.
Cristian Castiglioni, veneziano, iniziò come blogger dopo aver postato una guida sui bacari e ricevuto centinaia di messaggi: quella reazione spinse la sua trasformazione in redattore. Cura contenuti amichevoli e porta in redazione appunti fotografici di vaporetto e cicchetti.