Kiev invita i turisti ad andare in vacanza in Ucraina, come se fosse una gita di piacere immune da rischi e un portale offre addirittura il tour delle “città coraggiose”. La discutibile iniziativa che ha ovviamente uno scopo propagandistico prende il via da alcuni concetti dal portale Visit Ukraine, che offre scorci di città e campagne con coltivazioni rigogliose.

E con la possibilità di scoprire l’eroismo come meta turistica.

Kiev invita i turisti per una vacanza

“Visitare l’Ucraina ora non significa solo passeggiare per le strade delle belle città e scoprire com’è l’Ucraina. È seguire le orme dei difensori, vedere come le città si stanno riprendendo dagli orrori, guardare negli occhi le persone per le quali la vita non sarà più come prima”. E ancora: “Scoprire l’Ucraina di oggi significa vedere come si vive in attesa della grande vittoria e sentire il battito del cuore di tutto il mondo libero.

Siate testimoni della grande storia e partite per un viaggio in Ucraina con noi!“.

Il portale in questione sta di fatto invitando cittadini di paesi non in guerra a mettere come turisti le loro vite a rischio in un paese teatro di un conflitto solo per toccare con mano la sua mistica epica? Sembra di sì: “Questo è un Paese in cui l’eroico passato ha dato vita a imprese moderne e a persone incredibili.

Qui l’aria profuma di libertà e di vita che ha superato le tenebre”. E per invogliare i turisti a scegliere l’Ucraina? Le visite di alcune star di Hollywood, da Angelina Jolie in missione umanitaria a Sean Penn.