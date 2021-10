Barbie, l’icona della femminilità da tempo impegnata nel promuovere innovazione e inclusione, lancia sul mercato un nuovo modello. Ken tritone Re degli Oceani è il vincitore del sondaggio lanciato dall’azienda produttrice, attraverso il quale ha fatto scegliere ai fan delle celebri bambole, quale sarebbe stata la nuova bambola ad entrare a far parte del mondo Barbie.

Ken versione sirenetto

Barbie è una linea di fashion doll commercializzata da Mattel a partire dal 9 marzo 1959, incentrata su una giovane donna statunitense. La Barbie, icona di femminilità, alta e magra, dai lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri, che attende l’arrivo del suo principe azzurro Ken, oggi non è più l’unica bambola Barbie disponibile sul mercato.

Da tempo Mattel si contraddistingue per l’innovazione e l’inclusione che cerca di portare con i suoi modelli di bambole sempre più numerosi e variegati.

La loro linea punta sulla possibilità che i bambini e le bambine di tutto il mondo si sentano realmente a proprio agio e rappresentati.

L’icona della femminilità stereotipata si è nel tempo trasformata in un modello impegnato e consapevole al quale ispirarsi. Nel corso degli anni, Barbie ha mutato le proprie fattezze ed il proprio abbigliamento allineandosi ai cambiamenti della società; sono state create e messe sul mercato diverse versioni della celebre bambola, con l’attribuzione anche dei mestieri più disparati.

Barbie è diventata, per citarne alcuni: veterinaria, architetto, astronauta, imprenditrice, dentista. In questo modo, si vogliono spronare le bambine a sognare in grande, rendendole sempre più consapevoli di essere talentuose tanto quanto i maschi, in qualsiasi settore.

Ken Tritone Re degli Oceani

Ken è la controparte maschile di Barbie e in questo percorso di adeguamento non è da meno. Dalle profondità degli oceani arriva infatti un nuovo modello: Ken ‘merman’, la versione maschile di Barbie sirena. Mattel ha annunciato la nascita di un Ken tritone Re degli Oceani, la prima bambola di genere maschile della linea Signature, con le sembianze di sirena: lunga coda ricoperta di scaglie rosa, capelli fluenti decorati da fermagli a tema marittimo, petto adornato di conchiglie che lo avvolgono in una sorta di armatura lucente.

Questo nuovo Ken fa parte del Barbie Signature Doll Design Showdown di Mattel 2020, che offre esclusivi prototipi e accessi a limited-edition. Il Ken tritone è infatti nato da un sondaggio lanciato dall’azienda; gli aspiranti acquirenti sono stati chiamati a scegliere tramite un sondaggio online quale nuova bambola sarebbe dovuta entrare a far parte del mondo Barbie. La maggior parte dei voti è andata alla versione maschile a tema ‘Under the Sea’, decretandone la vittoria.

Il prototipo vincitore, il cui nome completo è The King Ocean Ken Merman Doll, è un’edizione limitata, prenotabile sul sito Mattel Creations, le cui consegne partiranno a giugno 2022. Il design è firmato da Angel Kent, che ha scelto di dare forma ad un tritone con status royal.

