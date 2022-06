Chi è John Cusack: vita dell'attore statunitense

Considerato uno degli attori più sottovalutati di sempre, John Cusack è considerato un grande talento da pubblico e critica. Scopriamo la sua storia dagli esordi al successo.

Chi è John Cusack

John Paul Cusack (Evanston, 28 giugno 1966) è un attore statunitense.

Cresce nei pressi di Chicago insieme alla numerosa famiglia composta dai sei figli, il padre documentarista Dick Cusack e la madre insegnante e attivista Ann. Fin da piccolo si appassiona al mondo della recitazione entrando a far parte del Piven Theatre Workshop e partecipando ad alcuni spot pubblicitari.

Esordisce poi nel mondo del cinema nel 1983 con “Class”, commedia romantica di Lewis John Carlino. L’anno successivo si trasferisce nella Grande Mela dove si iscrive alla New York University, per abbandonarla dopo un solo anno.

Si rende conto infatti di non avere il desiderio di proseguire gli studi e così dedica tutte le sue energie al mondo della recitazione.

Carriera di John Cusack

Debutta negli anni ottanta con “Sixteen Candles – Un compleano da ricordare” seguito da altre pellicole come “Sacco a pelo a tre piazze” o “Non per soldi…ma per amore” con cui ottiene un CFCA Award in quanto attore promettente. Grazie a questo riconoscimento riceve ruoli sempre più importanti come “Rischiose abitudini”, “I corridoi del potere” o ancora “Pallottole su Broadway”, commedia di Woody Allen.

L’attore nel 1999 viene scelto per il film “Essere John Malkovich” e l’anno successivo “Altà Fedeltà”.

Nel corso degli anni prende parte a film di generi diversi come horror o drammatici, come nel caso di “Grace Is Gone”.

Vita privata di John Cusack

Per quanto riguardo la vita privata dell’attore, Cusack trascorre la sua vita nella città natale, senza mai trasferirsi a Los Angeles come tuttele celebrities. Qui, oltre a lavorare, trascorre le sue giornate allenandosi e tifando le sue squadre preferite di hockey e baseball. L’attore si diletta nel kickboxing insieme all’ex campione mondiale Benny Urquidez, lo stesso che lo ha preparato per il film “Non per soldi…ma per amore”.

L’attore nel 2008 si ritrova a dover gestire una stalker condannata a cinque anni di libertà vigilata. Ottiene inoltre un ordinamento restrittivo dopo la diffida e anche una consulenza psichiatrica obbligatoria. Cusack si è sempre dichiarato single, ma è anche un uomo molto riservato, lontano dalle attenzioni della stampa.