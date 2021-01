Joe Biden, in occasione dell’insediamento alla Casa Bianca, ha sfoggiato un look firmato Ralph Lauren. Il colore che il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America ha scelto per il suo outfit, sui toni del blu, vuole essere un segno di speranza per tutta la sua popolazione.

Joe Biden: il look per l’insediamento

Successore del discusso Donald Trump, Joe Biden promette alla sua popolazione di governare gli Stati Uniti d’America meglio del suo predecessore. In occasione della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, il nuovo Presidente USA ha sfoggiato un look firmato Ralph Lauren. Come dichiarato dal sito WWD, l’abito blu e il soprabito dello stesso colore, sono “una dichiarazione sartoriale simbolica per un ritorno al decoro e per sostenere i valori dell’America”.

Non è la prima volta che Biden affida la sua immagine a Ralph Lauren. E’ stato immortalato spesso con polo e camice con il celebre loro del brand americano, perfino durante le due vaccinazioni contro il Covid-19. In occasione della presa di possesso della Casa Bianca, Joe ha confermato la sua preferenza alla casa di moda e ha scelto il blu. Un colore che non è stato sfoggiato a caso, visto che è il simbolo dei democratici americani.

L’intento del nuovo Presidente, quindi, è quello di lanciare un chiaro messaggio: discontinuità con l’amministrazione di Donald Trump, speranza, sicurezza e stabilità.