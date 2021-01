Michelle Obama, in occasione dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, ha scelto un look che, come sempre, è impeccabile. Una cerimonia diversa, che a causa dell’emergenza Covid-19 non ha visto milioni di persone assistere all’evento. Eppure, una stella c’è stata ed è stata proprio la moglie di Barack.

Michelle Obama: il look per l’insediamento di Biden

Joe Biden ha finalmente preso possesso della Casa Bianca, impegnandosi a gestire gli Stati Uniti d’America meglio del predecessore Donald Trump. La cerimonia di insediamento ha visto partecipare ‘pochi’ intimi e la motivazione è scontata: l’emergenza sanitaria Covid-19. Tra i presenti, Barack e Michelle Obama che, come sempre, si sono distinti per l’eleganza.

Gli occhi dei fan si sono concentrati soprattutto su Michelle, che ha sfoggiato un look a dir poco meraviglioso.

La donna ha optato per un pantalone largo, un maglioncino a collo alto e un cappotto lungo. Il colore scelto, un bellissimo vinaccia, si intona alla perfezione con il suo incarnato. A spezzare il tutto un cintone in vita con fibbia dorata e un paio di décolléte nere. L’outfit è firmato dallo stilista Sergio Hudson e ha lasciato i fan della signora Obama senza parole. La moglie di Barack, sia in occasione di importanti eventi pubblici che nella sua quotidianità, ha dimostrato e continua a dimostrare di avere un gusto unico, sofisticato e mai fuori luogo.