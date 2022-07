Ben Affleck si è addormentato sulla Senna, durante una romantica crociera, mentre guardava il bellissimo panorama di Parigi. Gli scatti rubati del viaggio dei Bennifer.

Ben Affleck si addormenta sulla Senna: scatti rubati ai Bennifer

L’emozione gli impedisce di dormire di notte? Oppure il jet leg è stato troppo pesante? Il neosposino Ben Affleck è stato paparazzato mentre dormiva durante una crociera turistica sulla Senna, a Parigi.

L’attore si trova nella romantica città insieme alla moglie, Jennifer Lopez. Insieme a loro durante la crociera erano presenti i figli, Seraphina, Violet, Max ed Emme. Una luna di miele speciale, con qualche meraviglioso scatto rubato per la gioia dei fan. La coppia è stata paparazzata durante una cena al lussuoso ristorante parigino Le Matignon.

Il matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Ben Affleck, 49 anni, e Jennifer Lopez, 52 anni, hanno sorpreso i fan con il loro matrimonio all’A Little White Chapel di Las Vegas.

La coppia si è incontrata nel 2001, quando hanno recitato nel film “Gigli“, e si sono innamorati. Nel 2004 hanno chiuso la loro relazione. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner, con cui ha avuto tre figli, prima di divorziare nel 2018. In seguito ha frequentato la produttrice Lindsay Shookus e l’attrice Ana de Armas, che ha incontrato sul set del film Deep Water. Jennifer Lopez, invece, ha sposato il cantante Marc Anthony nel 2004, con cui ha avuto due gemelli, prima del divorzio.

La cantante ha avuto una relazione con Alex Rodriguez. In seguito Ben e Jennifer sono tornati insieme, per la gioia dei fan, e hanno deciso di sposarsi in segreto.