Sguardo fiero e sorriso luminoso, con uno stile e una personalità forte da fare invidia: ecco qui di seguito chi è Jhené Aiko, la cantautrice americana.

Chi è Jhené Aiko: vita e carriera

Classe 1988, Jhené Aiko, nome intero Jhené Aiko Efuru Chilombo, nasce a Los Angeles il 16 marzo da una famiglia con origini giapponesi e afroamericane.

Fin da bambina e adolescente mostra il suo talento e il suo forte interesse per il mondo della musica. Esordisce nei primi anni 2000 collaborando con il gruppo B2K. Firma il suo primo contratto discografico con Ultimate Group ed Epic Records, che fanno parte della Sony Music. E dulcis in fundo, lancia il suo primo singolo, NO L.O.V.E.

Nel 2003 non riesce a pubblicare il suo primo album a causa di dissidi tra le sue due case discografiche.

Per questo motivo, Jhené decide di rimanere lontano dalle scene e dai riflettori per un po’ di tempo, rimettendosi così a studiare.

Solo nel 2011 torna alla ribalta con la pubblicazione di un mixtape intitolato Sailing Soul(s), all’interno del quale vanta diverse collaborazioni con vari artisti come Kanye West. Firma in seguito un contratto con la casa discografica indipendente Top Dawg Entertainment.

Solo nel 2014 la talentuosa Jhené Aiko riesce a pubblicare il suo primo album dal titolo Souled Out. Nello stesso periodo, collabora all’album X di Chris Brown e riceve tre candidature ai Grammy Awards 2015, tra le quali quella per “miglior canzone R&B”.

Negli anni continua a collaborare con i più grandi artisti, tra i quali il rapper Big Sean per l’album Twenty88. Nel 2018 si esibisce in tournée a fianco di Lana Del Rey e poi di Beyoncé e Jay-Z.

Nel 2019 pubblica il suo quarto album e terzo da solista, dal titolo Chilombo.

Stile e voce

Inutile dire che Jhené Aiko è talentuosa e che nella sua carriera ha avuto la fortuna di poter collaborare con artisti del calibro di Beyoncé e Big Sean che l’hanno aiutata a crescere ancora di più. Ma al di là delle collaborazioni, il suo stile e la sua voce sono uniche, un vero e proprio dono.

Vocalmente la cantautrice è considerata un soprano ma la sua musica fonde lo stile R&B con contaminazioni e culture differenti. Per questo, il suo stile viene accolto dalla critica come un R&B quasi futuristico, che passa dal classico all’hip hop per arrivare alla musica psichedelica. Insomma, un mix perfetto e un’esplosione di stili e sound che la rendono inclassificabile e inimitabile, un vero gioiello all’interno del panorama musicale internazionale.

Ma oltre a ciò, il vero valore di Jhené è la sua natura di cantautrice: lei ama più di tutto scrivere. La sua scrittura è quotidiana, come un diario personale, un flusso di coscienza, che tiene giornalmente, da cui prende ogni tanto dei pezzi e li fa diventare dei veri e propri brani. Quello che la muove sono le sue emozioni e i suoi pensieri.

Vita privata

Dal 2005 al 2008 Jhené Aiko ha una relazione con il cantante O’Ryan da cui nasce una figlia, Namiko Love. Nel 2016 sposa il produttore Dot da Genius ma da cui si separa neanche un anno dopo. Nel corso del 2018 ha una relazione anche con Big Sean, ma si lasciano dopo poco, rimanendo lo stesso amici e continuando a collaborare insieme.

