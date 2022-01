Ricordata come un’artista incredibile, da sempre impegnata per ottenere l’uguaglianza, Janis Joplin non ha accettato il silenzio solo perchè donna e queer. Scopriamo la vita della grande cantante statunitense, dagli esordi al grande successo.

Chi era Janis Joplin

Janis Lyn Joplin, nata a Port Arthur il 19 gennaio 1943, è stata una cantante statunitense. Cresce in Texas insieme alla madre Dorothy, impiegata in un college statunitense, il padre Seth, ingegnere presso la Texaco, il fratello Michael e la sorella Laura.

Dedica molto tempo della sua infanzia e adolescenza alla musica blues iniziando anche a cantare nel coro della sua città. Durante gli anni alla Thomas Jefferson High School si avvicina anche al disegno, per poi comprendere che la sua vocazione è il canto.

L’esordio nella musica di Janis Joplin

Ottiene quindi il diploma in arti liberali per poi iscriversi al Lamar State College of Technology, frequentando solo alcune lezioni. Lascia in sospeso gli studi per iniziare a incidere alcuni pezzi tra cui “Typewriter Talk”, “Kansas City Blues” e molti altri presenti nella raccolta realizzata a posteriori “Janis, The Early Performances”. Conclusa questa esperienza riprende gli studi per essere poi contattata da Chet Helms che la mette in contatto con i Big Brother, in cerca di una vocalist.

Si trasferisce a San Francisco iniziando ad esibirsi con la band in vari locali della California.

Ottiene grande successo al Festival Pop di Monterey a cui partecipa nel 1967 esibendosi in maniera memorabile con “Ball and Chain”. Due anni dopo l’artista decide di intraprendere una carriera da solista facendosi accompagnare dai Kozmic Blues Band dimostrando il suo incredibile talento.

Il successo di Janis Joplin

La collaborazione con la band però si interrompe per lasciare spazio ai Full-Tilt Boogie Band. La giovane infatti si ritrova spesso in conflitto con i proprio colleghi per via della sua ricerca di perfezione nella musica. Janis era però al contempo una donna libera e con grandi valori, dimostrati artisticamente in occasioni simboliche come il Festival di Woodstock o il concerto realizzato in ricordo di Martin Luther King.

Un giorno però, più precisamente il 4 ottobre 1970, la sua vita si interrompe. Joplin viene trovata morta in un hotel di Los Angeles per overdose accidentale di eroina.