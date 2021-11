Gli amanti del genere anime e manga non dovranno più attendere. A due anni dal suo annuncio arriva finalmente su Netflix il live action di One Piece. Si tratta di un fumetto giapponese, meglio conosciuto con la definizione di “manga”, iniziato nel 1997 dal mangaka Eiichirō Oda e tutt’ora in corso.

In Italia ha fatto molto successo tra i giovani anche grazie ai pomeriggi che Italia Uno dedicava alle serie animate e, sempre in Italia, è divenuto noto con il nome di “All’arrembaggio”.

La serie così come il live action, raccontano le avventure di una ciurma di pirati con particolari poteri ricevuti dopo aver mangiato un frutto magico, che hanno come obiettivo la scoperta del tesoro che dà il nome alla serie, “One Piece”, appunto.

Nel cast del live action ci sarà anche Jacob Romero Gibson nei panni del simpatico Usopp. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore.

Chi è Jacob Romero Gibson

Se per gli altri attori suoi colleghi nel live action di One Piece è stato difficile reperire qualche informazione in più riguardo al loro passato prima di intraprendere una carriera nella recitazione, per Jacob Romero Gibson è davvero difficilissimo.

Non si trovano infatti riferimenti alla sua infanzia, dalla sua data di nascita alle sue origini, fino anche ai suoi studi.

Tutto quello che sappiamo sul giovane attore, a quanto pare molto riservato, riguarda esclusivamente il suo lavoro artistico.

Gli esordi

Jacob Romero Gibson ha iniziato la sua carriera nel 2016 apparendo in due cortometraggi, Underwater: Dive Deep di Lucas Paz e Perceptions of Superheroes di Angela Chen. Tra il 2018 e il 2019 è invece apparso nelle serie tv The Resident e All Rise. Il vero successo per l’attore però, arriva con una prima partecipazione nella celebre serie tv scritta dalla sceneggiatrice e produttrice televisiva Shonda Rhimes, ovvero Grey’s Anatomy. Tra il 2019 e il 2020 invece Jacob Romero Gibson è AJ Delajae nella serie tv Greenleaf, prodotta dalla conduttrice televisiva Oprah Winfrey.

Gibson ha maturato esperienza anche nell’ambiente teatrale, dove a preso parte ad alcune produzioni in particolare quella di Life Of Bob per cui ha interpretato il ruolo da protagonista del compianto cantante reggae Bob Marley.

Chi è Usopp il pirata interpretato per One Piece

Per il live action di One Piece, anche Jacob Romero Gibson sarà uno dei componenti della ciurma di Monkey D. Luffy, che lo ricordiamo è interpretato dal giovanissimo Iñaki Godoy, Romero vestirà i panni di Usopp, caratterizzato da un temperamento codardo e tendente a dire bugie, due caratteristiche che comunque non sminuiscono il suo lato molto altruista.

Le sue bugie infatti potrebbero essere etichettate come “bianche”, poiché hanno l’unisco scopo di attirare l’attenzione dei suoi interlocutori oppure di intimorire gli avversari (di cui è lui stesso ad avere una gran paura). Uno dei suoi più cari amici è Chopper, medico della ciurma del “Cappello di Paglia” con le fattezze di una piccola renna, spesso scambiata per un procione a causa delle sue dimensioni ridotte.