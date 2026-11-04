Mara Venier lascia il suo amato attico per un nido più pratico a Ponte Milvio

Nel marzo 2026 la conduttrice televisiva Mara Venier ha annunciato il proprio trasferimento da un attico di circa 200 mq nel centro storico di Roma a un nuovo appartamento nella zona di Ponte Milvio, a Roma Nord. Dopo anni di continui scatti sui social che mostravano la vita quotidiana in un’abitazione ricca di ricordi e di una terrazza panoramica, la coppia ha deciso di cambiare rotta per motivi di praticità e benessere.

Il nuovo nido a Ponte Milvio

Il nuovo domicilio si sviluppa su un unico piano, eliminando le scale che caratterizzavano l’attico precedente. Situato in una zona vivace, ricca di negozi, bar e spazi verdi, l’appartamento permette a Nicola Carraro di muoversi agevolmente, senza dover affrontare salite o discese. Sebbene i dettagli dell’arredamento non siano stati divulgati, l’idea di una casa più funzionale è al centro della scelta, con spazi pensati per accogliere amici e familiari senza le limitazioni di un layout multistrato.

Una soluzione su un unico piano per la salute di Nicola Carraro

In una dichiarazione resa pubblica tramite un breve video su Instagram, Nicola Carraro ha spiegato che la decisione nasce dalla necessità di rendere la vita quotidiana più comoda per il marito, le cui condizioni di salute richiedono spostamenti più sapienti. Il passaggio da un attico con superattico a un appartamento di un solo livello elimina il rischio di affaticamento dovuto alle scale, offrendo un ambiente più sicuro e accessibile.

L’attico nel cuore di Roma che ha fatto la storia

L’appartamento lasciato da Mara Venier si trovava nei pressi del Portico d’Ottavia, non lontano dal Ghetto ebraico. Con una superficie di circa 200 metri quadrati, l’attico si distingueva per ambienti ampi e luminosi, caratterizzati da ampie vetrate che affacciavano su una delle terrazze più amate di Roma. La vista spaziava dal Vittoriano ai Fori Imperiali, regalando scenari diversi a seconda dell’ora del giorno.

Il salone luminoso e la terrazza panoramica

Il salone, cuore pulsante dell’appartamento, era arredato con divani chiari, parquet lucido e una serie di foto di famiglia, ritratti di carriera e curiosi oggetti di design. Tra gli elementi più iconici vi era una stampa dedicata a Marilyn Monroe, che aggiungeva un tocco di glamour pop al contesto tradizionale. La terrazza, ampiamente mostrata sui social, ospitava piante, sedute esterne e un’area colazione, tutto con lo sfondo di monumenti romani che si tingevano di rosso al tramonto.

Dettagli curiosi: il finto maggiordomo e gli oggetti portafortuna

Oltre all’arredamento classico, la casa era arricchita da particolari inattesi: un finto maggiordomo a grandezza naturale, posizionato come elemento decorativo, suscitava sorrisi tra i follower. Accanto a lui, diversi oggetti portafortuna – corni tradizionali e piccoli amuleti – testimoniano la propensione di Mara Venier a mescolare stile elegante e divertimento. Questi dettagli contribuivano a creare un’atmosfera accogliente, dove il valore affettivo degli oggetti era al pari della loro bellezza estetica.