Giovanna Scanu, donna di 50 anni, è morta in un terribile incidente lungo la Sassari-Alghero: la vittima si trovava a bordo di una moto guidata da un 47enne.

Giovanna Scanu morta a 50 anni a causa di un incidente in moto

Tragico incidente stradale lungo la Strada Statale 291 “della Nurra”, che collega le città sarde di Sassari e Alghero. Una donna di 50 anni, Giovanna Scanu, ha perso la vita questa notte, a cavallo tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio.

La donna si trovava a in sella ad una moto, condotta da un uomo di 47 anni, quando sono stati travolti da un’auto e sono volati a terra.

L’impatto è stato fatale per Giovanna, che è morta poco dopo.

Le dinamiche dell’incidente e le cause dello scontro mortale

La tragedia è avvenuta intorno alla ora 01:00 di questa notte, tra la statale 292 e l’immissione sulla 291, la Sassari-Alghero appunto, dove si incontrano la vecchia e la nuova strada che collegano Sassari e la Riviera del Corallo.

Per cause ancora da accertare, la vittima sarebbe caduta dal mezzo quando era ancora in corsa, per essere poi travolta da un’auto che transitava proprio in quel momento.

La violenza dell’impatto gli è valsa la vita.