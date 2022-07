Nel porticciolo turistico di Marsala è scoppiato uno spaventoso incendio che ha coinvolto tre delle imbarcazioni ormeggiate.

L’incendio nel porto di Marsala

Le cause del rogo sono ancora da chiarire, così come le dinamiche. Sul posto sono intervenuti con tempestività sia la Capitaneria di Porto che diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, evacuandola, spegnendo le fiamme ed impedendone l’ulteriore propagazione.

La colonna di fumo nero

L’inquietante colonna di fumo nero che si era elevata dal porticciolo, visibile a parecchi chilometri di distanza, aveva fatto temere conseguenze ancora peggiori. Sui moli erano infatti ormeggiate molte barche, e una folata di vento avrebbe potuto creare una reazione a catena difficile da controllare. Il lungomare di Marsala è poi rimasto intasato a causa dei vari curiosi che si sono fermati per guardare la scena a distanza di sicurezza.

Un porto strategico

Marsala, posta sull’estrema punta occidentale della Sicilia, possiede un porto molto importante a causa della sua posizione strategica. Oltre a essere una tappa quasi obbligata per i viaggi in nave nel Mar Mediterraneo è, insieme a Trapani, il principale punto di partenza per i traghetti verso le isole Egadi, distanti solo qualche chilometro più a ovest.