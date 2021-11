Ci siamo, il momento tanto atteso dagli amanti del genere è arrivato. A due anni dal suo annuncio sbarca su Netflix il live action di One Piece. Si tratta di un manga (fumetto giapponese) iniziato nel 1997 dal mangaka Eiichirō Oda e ancora in corso.

In Italia ha fatto successo tra i giovani anche grazie ai pomeriggi che Italia Uno dedicava alle serie animate e sempre in Italia è divenuto noto con il nome di “All’arrembaggio”.

La serie racconta le avventure di una ciurma di pirati con particolari poteri ricevuti dopo aver mangiato un frutto e che hanno come obiettivo la scoperta del tesoro che dà il nome alla serie, “One Piece”, appunto. Nel cast del live action ci sarà anche Iñaki Godoy, nel ruolo del protagonista Monkey D.

Luffy, ecco qualche informazione in più sull’attore.

Chi è Iñaki Godoy

Giovane attore messicano, Iñaki Godoy è nato il 25 agosto del 2003, sotto il segno della Vergine. Oltre ai suoi dati anagrafici, non sappiamo di più. Non sono ancora trapelate infatti, informazioni sulla sua infanzia o sulla sua famiglia, anche se dal suo profilo Instagram si può facilmente intuire quanto il giovane attore sia legato alla propria famiglia e in modo particolare al proprio padre.

C’è un modo però, in cui possiamo conoscerlo un po’ di più. Ovvero attraverso le serie tv e i ruoli da lui interpretati dall’inizio della sua carriera da attore.

L’esordio come interprete di serie tv

Nonostante la giovane età, quella di One Piece non è certo la sua prima avventura televisiva. Abbiamo infatti già visto Iñaki Godoy prendere parte al cast de La Querida del Centauro, telenovela spagnola di due stagioni trasmessa dal 2016 al 2017, che racconta la storia del rapporto complicato tra due detenuti, il Centauro appunto e Yolanda, la protagonista e per cui Godoy interpreta “El Gato”. Sempre nel 2016 Iñaki Godoy ha recitato una piccola parte per la serie tv messicana Blue Demon, incentrata sulla vita di una star del wresling.

Nel 2020 lo abbiamo visto invece in iÁnimo Juventud!, che esplora gli amori, i drammi e le paure di quattro ragazzi di Città Del Messico, impegnati a confrontarsi con il mondo degli adulti. Ma Godoy non è una nuova conoscenza per Netflix, l’attore ha infatti avuto un ruolo nella serie tv di genere poliziesco Chi ha ucciso Sara? uscita sulla piattaforma nero-rossa nel 2021 e per cui Iñaki veste i panni di Bruno.

Chi è il capitano dei pirati

Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, per il live action di One Piece, il messicano Iñaki Godoy interpreterà il ruolo del protagonista e capitano della stramba ciurma di pirati, Monkey D. Luffy.

Un pirata tanto ingenuo quanto impavido, che non si separa mai dal proprio cappello di paglia, che gli dà anche il soprannome e con cui l’attore condivide, almeno da quanto si evince dalle prime immagini trapelate, l’aspetto fanciullesco dato dalla giovane età.