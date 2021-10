Classe ’94, nato a Dolo e ora residente in Svizzera, IlMasseo è uno dei content creator più famosi di YouTube e della piattaforma streaming di Twitch. Cosa sappiamo di lui?

Chi è IlMasseo

IlMasseo, nome d’arte di Edoardo Magri, è un famoso streamer e youtuber italiano.

Nato il 9 novembre 1994 a Dolo, in provincia di Venezia, è ora residente in Svizzera.

Fin da piccolo, coltiva la passione per i videogiochi così come quella per i video su YouTube. Crescendo si dedica in particolare a FIFA e altri giochi come Call Of Duty, For Honor, Battelfield, Destiny 2, GTA, Fortnite, Fall Guys e Among Us. Prima di diventare una star dei social ha lavorato come cameriere, barista e in un’azienda di moda.

Carriera

Edoardo decide di aprire un canale Twitch il primo febbraio 2014 e nell’agosto dello stesso anno apre anche un canale YouTube, dove caricherà il primo video l’1 ottobre 2016.

Per diversi mesi pubblica diversi video online, circa una trentina, senza però ottenere il successo sperato. La sua crescita inizia nel marzo del 2017, quando, dopo aver lanciato una campagna pubblicitaria per sponsorizzare il suo canale, nel giro di due settimane arriva a contare 10.000 iscritti.

Durante la sua carriera, IlMasseo, collabora con diversi youtuber di maggiore successo e questa è la vera svolta per il suo canale. Nel 2018, grazie alle collaborazioni con youtuber come Dread, Zano, Il Green e SePPi, la sua notorietà cresce a dismisura. Sempre in quell’anno inizia a fare stream su Twitch, piattaforma sulla quale porta diversi tipi di intrattenimento arrivando ad un pubblico sempre più variegato.

Nel giro di un anno la sua popolarità esplode arrivando nel 2019 ad avere oltre 400.000 iscritti su YouTube e 300.000 follower su Instagram. Nel 2021 i suoi profili contano oltre 3 milioni di seguaci totali.

Spesso è stato oggetto di critiche per via del linguaggio volgare che lo contraddistingue e che gli è costato un ban di 7 giorni da Twitch.

Le collaborazioni per IlMasseo non si fermano solo al mondo del web. Nel settembre 2021 la star del web ha preso parte al videoclip della canzone di Fedez “Meglio del cinema”, nel quale compare sotto forma di angelo.

Vita privata

Nel luglio del 2021 IlMasseo pubblica su YouTube un video molto intimo nel quale racconta la sua esperienza con il “gentil sesso” come lo definisce lui stesso, rivelando di essere vergine e di aver iniziato un percorso di terapia e crescita personale con una psicologa.

Il suo sfogo è servito per parlare della sua esperienza e avvicinare persone che, come lui, vivono la stessa condizione con l’ansia di essere etichettati negativamente per questo motivo.

Edoardo ha più volte sottolineato che il video è fatto per sé stesso. Come ha detto Edoardo il mondo del web lo ha salvato e, nonostante il suo intento non fosse volto a divulgare nessun tipo di insegnamento o morale, con questo video ha sicuramente aiutato migliaia di ragazzi questa condizione o problemi simili come un qualcosa di cui vergognarsi a vederla in modo diverso; perché in fondo tutti siamo fragili, e parlare dei propri problemi è il primo passo per risolverli, accettarli o imparare a conviverci, ma non tutti hanno il coraggio di parlarne pubblicamente come ha fatto lui.