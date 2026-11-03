Scopri i pigiami più stilosi per le feste e le offerte imperdibili dei brand più amati.

Quando il profumo di pino, le luci soffuse e le melodie natalizie riempiono l’ambiente, il vero tocco finale è spesso una vestibilità accogliente. Per chi, come me, indossa un completo da letto ogni sera, cambiare stampa e colore in base alla stagione è un rituale imprescindibile. I pigiami natalizi non solo aggiungono un tocco di festa alle serate, ma trasformano il semplice riposo in un momento di comfort consapevole.

Old Navy: convenienza festiva con sconti fino al 60%

Old Navy rimane da tempo un punto di riferimento per chi cerca pigiami di tendenza senza spendere una fortuna. La collezione di quest’anno spazia da classici a quadri a motivi di pan di zenzero, passando per fantasie con elfi, strisce e vischio. La notizia più allettante è che molti dei modelli sono attualmente scontati del 60%, un’opportunità rara in un mercato sempre più costoso. Le versioni in flanella, morbide e calde, offrono un equilibrio perfetto tra stile e praticità, rendendole ideali per le fredde serate invernali.

Roller Rabbit: creatività fuori dagli schemi

Roller Rabbit si distingue per i suoi design audaci e un tocco di eccentricità che trasforma il pigiama in un vero capo di moda. La collezione natalizia propone stampe colorate, pattern insoliti e dettagli che richiamano un’estetica giocosa, perfetta per chi ama esprimersi con originalità. Sebbene i prezzi siano più alti rispetto ad altre marche, la qualità dei materiali e la limitata disponibilità (i modelli tendono a esaurirsi rapidamente) giustificano l’investimento. Se desideri un look “maximalista”, aggiungi subito al carrello il tuo paio preferito.

SKIMS, Victoria’s Secret ed Eberjey: lusso e stile per le notti di festa

SKIMS: comfort quotidiano con un tocco di festa

Conosciuta per il suo lussuoso feeling “burroso”, SKIMS propone un set natalizio che mantiene le linee classiche – top camicetta e pantaloni – ma li veste di tonalità festive, come il vibrante rosa a quadri. Il tessuto, morbido come una nuvola, garantisce una vestibilità aderente senza limitare i movimenti, ideale per chi desidera un comfort premium con un pizzico di colore.

Victoria’s Secret: eleganza per tutti i gusti

La collezione 2026 di Victoria’s Secret offre una varietà di opzioni, dal classico flanella lungo a set più leggeri in satin o stile Henley. I modelli corti sono perfetti per chi vuole una sensazione avvolgente, mentre le versioni in seta sono indicate per chi tende a surriscaldarsi. Ogni pezzo conserva la cura dei dettagli tipica del brand, rendendo la notte natalizia un’esperienza sofisticata senza rinunciare al calore.

Eberjey: lussuosa leggerezza da hotel a cinque stelle

Eberjey rappresenta il massimo dell’eleganza notturna: tessuti TENCEL™ Modal e flanella ultra-setosi, finiture con pois, fiocchi o bacche di agrifoglio. Indossare questi pigiami è paragonabile a dormire in una suite di lusso: il tessuto è leggero, fresco e incredibilmente morbido. La gamma festiva conserva lo stesso spirito di raffinatezza, offrendo un look chic anche durante le festività.

Chi ha redatto questa selezione è Megan Uy, associate shopping editor di Cosmopolitan, la cui esperienza spazia dal fashion al lifestyle. La sua ricerca delle migliori proposte permette di trovare il connubio perfetto tra stile, prezzo e originalità, rendendo più semplice la scelta di un regalo o di un perfetto pigiama natalizio per sé e per i propri cari.