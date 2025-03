I casi di cronaca nera al centro dell’attenzione

Il programma Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi è appassionato di cronaca nera e misteri irrisolti. Ogni settimana, il programma affronta casi di scomparsa e omicidi che hanno scosso l’opinione pubblica, cercando di dare voce a chi non ha più la possibilità di farlo. La puntata di stasera, in onda su Rai3, promette di essere particolarmente intensa, con diversi ospiti e testimonianze che arricchiranno il dibattito.

Il caso di Mara Favro: un mistero da risolvere

Uno dei casi più inquietanti che verranno trattati è quello di Mara Favro, la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo nella comunità. I resti della donna sono stati ritrovati vicino a un depuratore, e attualmente l’indagato principale è Luca Milione, che si dichiara innocente. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un’intervista a Pomeriggio Cinque, sollevano interrogativi su chi possa realmente essere il colpevole. La tensione è palpabile, e il pubblico attende con ansia ulteriori sviluppi.

La morte di Liliana Resinovich: nuovi sviluppi

Un altro caso che ha catturato l’attenzione è quello di Liliana Resinovich, la cui morte è avvolta nel mistero. Secondo le ultime consulenze, Liliana sarebbe stata uccisa il giorno della sua scomparsa. In studio, Federica Sciarelli discuterà con il fratello e la cugina della vittima, cercando di fare luce su un episodio che ha lasciato troppi interrogativi. La presenza di esperti e familiari rende il dibattito ancora più toccante e significativo.

Il mistero di Pierina Paganelli

Infine, si parlerà anche del caso di Pierina Paganelli, la cui morte è avvolta da un alone di mistero. Le indagini sono ancora in corso, e tra gli indagati figura la nuora, Manuela Bianchi, accusata di favoreggiamento. La sua testimonianza, in particolare, solleva ulteriori domande su cosa sia realmente accaduto. La connessione tra la morte di Pierina e un incidente subito dal figlio cinque mesi prima aggiunge un ulteriore strato di complessità a questo dramma familiare.

Durante la puntata, non mancheranno gli appelli e le richieste di aiuto, un elemento fondamentale del format che permette di coinvolgere attivamente il pubblico. Chi l’ha visto? non è solo un programma di cronaca, ma un vero e proprio strumento di giustizia e sensibilizzazione.