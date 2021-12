Ci fanno sognare con i loro film e i loro progetti, ma spesso basta un abito sul red carpet per conquistarci del tutto. Come sempre, le celebrità più influenti del momento hanno approfittato di ogni prima visione o evento per sfoggiare look che ci hanno lasciati senza parole.

Quest’anno in particolare abbiamo visto una rinascita di tutte quelle occasioni che nel 2020 avevamo saltato a causa della pandemia. Dall’abito di Kim Kardashian al Met Gala ai vestiti sfoggiati da Zendaya sui tappeti rossi: ecco i migliori outfit delle star nel 2021.

I migliori outfit delle star nel 2021: Zendaya nuova fashion icon

In pochi hanno conquistato il red carpet ad un’età così giovane, e Zendaya ha sicuramente brillato quest’anno.

I suoi abiti entrano a pieno titolo fra i migliori outfit delle star nel 2021. Dalle premiere di Dune a quelle di Spiderman: No way home, l’attrice americana è sempre stata la stella più brillante dei red carpet a cui ha partecipato, tanto da diventare la persona più giovane ad aver mai ricevuto il premio di Fashion Icon ai CFDA Awards. Fra i suoi look migliori è impossibile non citare l’abito nude di Balmain sfoggiato al red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Un vestito drappeggiato e dall’effetto “bagnato” che somiglia quasi ad una seconda pelle. Il tutto corredato dai gioielli in diamanti e smeraldi.

Kim Kardashian al Met Gala

Impossibile scordarci poi dell’entrata di Kim Kardashian al Met Gala 2021. La raccolta di fondi annuale che si tiene ogni anno a New York ci lascia sempre a bocca aperta, ma quest’anno la star americana ha superato tutti. Abituati ai look a volte stravaganti delle star, che devono rispettare il tema dell’edizione, quest’anno nessuno ha trovato parole adatte per descrivere l’abito scelto da Kim Kardashian. Protagonista assoluta dell’evento, si è presentata in un vestito nero di Balenciaga che la copriva dalla testa ai piedi lasciando intravedere solo i suoi capelli. Sul tappeto rosso al suo fianco c’era Demna Gvasalia, designer dell’abito in incognito, mentre accompagnava la sua musa.

I Maneskin alla vittoria dell’Eurovision

Fra le grandi novità dell’anno dobbiamo citare anche i Maneskin: dopo la vittoria al Festival di Sanremo è seguita quella dell’Eurovision Song Contest, che ha reso internazionale la loro fama. Da sempre distinti da un look rock e sopra le righe, durante la finale della competizione si sono distinti anche tramite i loro outfit punk e anticonformisti. I costumi di scena nascono da una collaborazione con Etro, e rimandano agli outfit delle band degli anni Settanta. I quattro ragazzi hanno indossato tute metallizzate in pelle laminata bordeaux, con borchie d’argento e cuciture che ne risaltavano i dettagli. Il look era poi completato da stivali firmati Louboutin.

Dua Lipa ai Grammy Awards

Un’altra star che all’inizio del 2021 ci ha fatto sognare con il suo stile è stata la cantante Dua Lipa. L’evento che l’ha consacrata a icona di stile sono stai i Grammy Awards, in cui ha sfoggiato una serie di vestiti Versace fatti su misura. Per il red carpet ha scelto un abito a colonna rivestito da una rete di cristalli; non sono mancati i dettagli in Swarovski e la palette giocata sulle sfumature del rosa. Si è poi esibita con un voluminoso mantello in duchesse color fucsia, ricoperto di cristalli Swarovski. Dua Lipa ha infine terminato la serata esibendosi con un top bralette e pantaloni corredati: il tutto in stile Versace e in fucsia.

Bella Hadid al Festival di Cannes

Nell’elenco dei red carpet più apprezzati dell’anno va ricordato anche quello della modella Bella Hadid, durante il Festival di Cannes. Ha infatti sfoggiato un outfit della collezione Haute Couture autunno inverno di Schiaparelli: l’abito lungo e nero le aderiva perfettamente al corpo, in crepe di lana e con spalle imbottite. La vera protagonista del look però è stata la collana: un gioiello scultura di Daniel Roseberry. Creata per assomigliare ad un calco anatomico dei polmoni umani, è stata posta sopra l’ampia scollatura del vestito, che lasciava volutamente a nudo il petto della modella. Sensuale e raffinata, ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.