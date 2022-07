Sembra che Bradley Cooper abbia un nuovo amore. Chi è la fortunata? Si tratta di Huma Abedin, una politica statunitense che è stata vicepresidente della campagna elettorale di Hillary Clinton. I due si frequentano da qualche mese ma non sono ancora usciti allo scoperto.

Entrambi hanno partecipato al Met Gala ma separatamente. Ma chi è Huma Abedin?

Huma Abedin è la fidanzata di Bradley Cooper: chi è?

Huma Abedin è stata un’attiva sostenitrice della campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016, tanto da diventarne vicepresidente. Ha 45 anni ed è stata sposata con un noto politico statunitense, Anthony Weiner accusato per uno scandalo sessuale. Il deputato avrebbe inviato messaggi pornografici e per questo condannato a 21 mesi.

Tuttavia sembra che anche la stessa Huma sia stata vittima di abusi sessuali da parte di un senatore di cui non ha mai detto nome e cognome. Ha pubblicato un libro intitolato ‘A life in many worlds’ in cui ha descritto le dinamiche e la vergogna provata dopo lo scandalo di Weiner e le controversie della campagna Clinton del 2016.

Huma Abedin e Bradley Cooper: come si sono conosciuti?

Pare che sia stata l’ex direttrice di Vogue, Anna Wintour, a farli incontrare. Di fatto lei è la migliore amica di Bradley e una grande estimatrice della Abedin. La coppia sembra avere molti interessi comuni: i primo e il più importante sicuramente è l’amore per la politica e per l’attivismo. Condividono anche dei matrimoni falliti alla spalle e dei figli con noti personaggi. Lei con il deputato Wintour e lui invece con la modella Irina Shayk. Inoltre i due sono arrivati insieme al Met Gala 2022 per poi dividersi nel momento del red carpet. Troviamo tantissime foto di loro all’evento in questione ma mai troppo vicini. Ecco alcune foto.